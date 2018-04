Medellín, sin chispa, cayó contra Sol de América en Copa Suramericana

Deportivo Independiente Medellín cayó este jueves como visitante 2-0 frente a Sol de América, en el juego de ida de la primera fase en la Copa Suramericana 2018. El equipo colombiano no generó la frescura de otras noches y terminó con un duro golpe, que tendrá que revertir en el Atanasio si no quiere apagar su sueño continental.

La etapa inicial comenzó con el equipo paraguayo imponiendo condiciones, apelando a las pelotas de costado y con Ernesto Álvarez y Pablo Zeballos inquietando la portería de David González.



Por su parte, el equipo del pueblo intentaba acercarse con balones filtrados por parte de Yairo Moreno y Andrés Ricaurte para conectar con Leonardo Castro y Juan Fernando Caicedo, este último tuvo un par de ocasiones que inquietaron el arco de Gerardo Ortiz.



Pasaban los minutos y Zeballos le hacía la vida imposible a Yulián Anchico y Jesús David Murillo, al minuto 19 y luego de una mano cerca del área del exPatriotas, un par de minutos después tomó la pelota el paraguayo Zeballos para abrir el marcador con un cobro extraordinario con curva por fuera de la barrera y dejando sin opción a golero colombiano.



Tras el gol, la escuadra visitante no logró concretar opciones para igualar el marcador, las malas entregas y la mala ubicación de sus delanteros mandaron al descanso un partido en el que el local hizo todo para llevarse el resultado parcial.



En la etapa complementaria, el poderoso no logró despertarse y al minuto 5, un desborde de Martín Giménez derivó en el segundo gol de Sol de América por intermedio de Pablo Zeballos, el ariete guaraní anotó su doblete ante un viejo rival cafetero.



Con el segundo gol paraguayo y tras el ingreso de Mauricio Gómez, la escuadra escarlata generó un par de ocasiones claras que no logró concretar Castro. Los costados era el mayor aliado de los antioqueños que lucharon para descontar el marcador.



Al minuto 20, nuevamente Medellín se acercó al área rival con un remate desviado de Castro, el ariete no ha tenido su mejor noche y no ha sabido aprovechar las ocasiones generadas.



Al final, los colombianos no pudieron hacer un buen debut en la Copa Sudamericana y deberá encontrarse con su fútbol si quiere derrotar a este combativo equipo paraguayo que apela a la experiencia para ser sólido.



En duelo de vuelta entre Independiente Medellín y Sol de América, será el próximo jueves 10 de mayo, a las 7:30 p.m., en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.



Redacción Futbolred

Medellín