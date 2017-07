'Junior tiene buenos jugadores, esperamos sacar diferencia': Máyer

0







Deportivo Cali inició de buena forma en la Liga II y ahora eso lo espera reafirmar este jueves cuando reciba al Junior de Barranquilla en juego de la Copa Suramericana-2017.

En el cotejo contra los naranjas, Máyer Candelo fue importante en el último tramo del compromiso en el Palmaseca, pues selló el triunfo del ‘azucarero’.

“Estábamos apretando y el rival entregó mal la pelota, le cayó a Benedetti y él me la da, el defensa se tira en plancha, alcanzo a puntearla, me voy solo y me la llevé como si fuera ‘Bold”; me sentí veloz, pero porque estaba solo y el arquero me dio el espacio y la definí”, expresó Máyer.

El triunfo aseguró Candelo fue “fundamental” para lo que viene no sólo en el ámbito local, sino en el internacional. También se refirió a los problemas que tiene su escuadra en el fondo.

“Nos da la tranquilidad para seguir buscando más y conseguir esta victoria que nos da mucha tranquilidad y seguridad para lo que viene. Somos conscientes de que en la zona defensiva estamos cometiendo errores, tenemos esta semana para trabajar y solucionar estos problemas y no dejar que nos sigan 'matando' de la manera como nos han convertido en los últimos partidos”, dijo.

Del rival de este jueves en Copa Suramerica: Junior, Candelo manifestó que es un buen equipo y más por las contrataciones que realizó. Sin embargo, confía en el potencial del Cali para sacar una buena ventaja en casa.

"Es un partido de fútbol, sabemos de los buenos jugadores que tiene, que son ‘Teo’, Chará y los demás que han llegado al equipo, pero trataremos de hacer un buen partido y así sacar una buena diferencia en este partido”, manifestó.

Por último, habló de su situación de por qué no es titular en el cuadro que conduce Héctor Cárdenas.

"Yo siempre le he dicho a mis compañeros que ser suplente no es un lujo, mucho piensan que es así. Estar en este lugar es ser solución y estar pendiente para lo que no se está haciendo en el terreno de juego", concluyó.

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @Bernardifutbol