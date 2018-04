'Nuestro objetivo es ganar un torneo internacional': John Hernández

Tras varios encuentros, le llegó la oportunidad a John Hernández de regresar a los convocados de Independiente Medellín. El volante antioqueño es uno de los más experimentados en la plantilla poderosa y buscará aportarle su juego para conseguir un buen resultado en Asunción, donde se enfrentarán a Sol de América por la Copa Suramericana.

“Va a ser un partido bueno, estos duelos internacionales son muy competitivos, enfrentamos a rivales que uno no está acostumbrado a jugar. Nosotros queremos hacer un buen papel y dar lo mejor por este equipo”, expresó Hernández.



Para la ‘Goma’ la meta es clara con el equipo del pueblo. “Nuestro objetivo es ganar un torneo internacional, cada año tenemos el deseo de estar siempre disputándolos y con la intención de destacarnos”, resaltó.



Uno de los jugadores que tiene el plantel paraguayo es Pablo Zeballos, un viejo conocido del fútbol colombiano, al que enfrentó en varios clásicos antioqueños, cuando el militaba en Atlético Nacional. “Pablo es un buen jugador, cuenta con buenos movimientos en la cancha y sabe llegar a gol, jugué varios partidos contra él y esperamos tener las precauciones para que no tenga muchas libertades”, explicó.



Sobre el conjunto de Villa Elisa, Hernández aclaró que “no hemos hablado mucho del rival, hemos tenido semanas cortas y poco tiempo para trabajarlos. Esperamos hacer un buen partido, sabemos que no es un equipo fácil, por algo están en la Copa y debemos ser inteligentes”.



Sin embargo, y a pesar que no son muy conocidos, John ha tenido que enfrentar en su carrera a equipos guaraníes que tratan de respetar la misma línea de juego. “Son rivales muy físicos, fuertes en el juego aéreo y muy peligrosos en la pelota quieta. Nosotros debemos mostrar nuestro estilo de juego, poner mucha atención e imprimir carácter para conseguir un buen resultado”, remarcó.



Finalmente, proyectó lo que se viene en este apasionante encuentro para el rey de corazones: “Estos partidos tienen condimentos especiales, los árbitros son distintos, los jugadores son mejores preparados físicamente, nosotros contamos con una buena preparación para poder contrarrestar las fortalezas del rival”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín