‘Quedamos tristes y decepcionados por no poder clasificar’: Rescalvo

Deportivo Independiente Medellín no logró su segundo objetivo del semestre y se despidió de la Copa Suramericana pese a haber logrado la remontada de 0-2 sufrida en el encuentro de ida y ganar 3-1. El gol de visitante de Villagra le permitió a Sol de América clasificar en medio de una cancha difícil y afectada por la inclemente lluvia que azotó la capital antioqueña. Al final del partido, el técnico Ismael Rescalvo habló sobre este suceso que dejó sin certamen continental al equipo del pueblo.

“El partido en Paraguay condicionó la serie, a pesar de eso, el clima, las lesiones de Yairo (Moreno) y Daniel (Cataño), lo intentamos de todas las maneras, hicimos tres goles pero el arquero de ellos (Gerardo Ortiz) tanto en la ida como en la vuelta tuvo una gran actuación. Nos quedamos tristes y decepcionados por no poder clasificar”, detalló Rescalvo.



Sobre el trámite del juego, el técnico español comentó que “al equipo hay que darle una nota muy meritoria porque lo intentó, lo propuso, hizo lo que más pudo para avanzar, pero ese partido en Paraguay condicionó la serie. Ellos consiguieron marcar fuera de casa, algo que no conseguimos a pesar de las jugadas que tuvimos allá, fueron precisos y clasificaron”.



En cuanto al panorama de Yairo Moreno y Daniel Cataño, sustituidos por lesión, el ibérico respondió que “Yairo (Moreno) tuvo una molestia en la región posterior y por precaución no podía continuar y (Daniel) Cataño tuvo una molestia en su cuádriceps, mañana les haremos los respectivos estudios médicos”.



Descifrando la intención de juego que quiso plasmar el rojo antioqueño, Rescalvo explicó que “en el primer tiempo abrimos la cancha, sabíamos que ellos les iba a costar detener a nuestros extremos y laterales, llegamos muy bien aunque los centros fueron muy altos, eso intentamos corregirlos en el segundo tiempo. Buscamos mejores situaciones para llegar a la portería, por el estado de la cancha, en el segundo tiempo intentamos buscar una segunda jugada, ser más asociativos y buscamos balones más frontales, al final lo intentamos de todas las maneras y al final fue una pena”.



Finalmente, aclaró la función defensiva con línea de tres que por momentos planteó en el difícil terreno de juego. “Durante la semana y en la pretemporada habíamos trabajado con línea de tres, queríamos tener una mayor presencia en el área”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín