‘Estamos en buen momento, mantenemos la idea de juego’: David González

Tras caer 2-0 en el clásico antioqueño 297, para Independiente Medellín la semana comienza con las esperanzas renovadas y la ilusión de la Copa Suramericana 2018, torneo en el que el rojo de la montaña tuvo su mejor participación el año pasado y en el que, frente a Sol de América en Paraguay, buscarán avanzar para que en el segundo semestre continúen en búsqueda de ‘la otra mitad de la gloria’.

Previo al viaje a tierras guaraníes, el capitán poderoso David González palpitó lo que se viene en este certamen continental.



“Es un torneo internacional en el que tenemos mucha esperanza, vamos a ir a Paraguay a buscar un buen resultado, que nos permita venir a definir la clasificación a la siguiente fase y pensar en el otro semestre”, remarcó el guardameta antioqueño.



Sobre el rival, González fue sincero y manifestó que “hemos estudiado muy poco de ellos, tendremos esta semana para estudiarlos con detenimiento, sabemos que no va a ser un rival fácil”.



Además, “estamos en un buen momento, hemos mantenido la misma idea de juego. En partidos cuando hemos perdido fue por expulsiones, otro por jugando bien”, expresó un motivado David, que encara un nuevo campeonato con el equipo de sus amores.



Por otro lado, David habló de lo que dejó el clásico paisa 297, con sinsabores por la derrota, pero motivados por lo que expresó la escuadra poderosa frente a un gran rival como Nacional.



“Ya pasamos la página, nos duele haber perdido. Hay que darle para adelante, a veces se gana y a veces se pierde”. Nos faltó ser efectivos, Nacional hasta el primer gol no nos habían llegado y luego tuvieron seis opciones más que no pudieron concretar”, acotó.



En cuanto al funcionamiento del equipo, González explicó que hubo “falta de puntería, aunque fue para los dos, pero a nosotros nos costó más que a ellos y al final se evidencia en el resultado. Ambos tuvimos la pelota, en el primer tiempo tuvimos dos o tres opciones muy claras, ellos marcaron con Dayro (Moreno) llegando una sola vez. Nos duele haber perdido tan fácil el control del partido”.



Finalmente, ponderó el trabajo de su colega Fernando Monetti quien estuvo atento a las ocasiones de gol producidas por sus compañeros y exaltó sus intervenciones para evitar que el marcador aumentara en contra.



“Más allá de haber estado desconcentrados, en el segundo tiempo también realizamos opciones de gol, Fernando (Monetti) fue clave en una opción que tuvo Yairo (Moreno). Fue un partido en el que se enfrentaron dos rivales con pergaminos. En ningún momento hay que reprocharle a los compañeros, jugamos con garra. Cuando nosotros no somos efectivos, hacemos ver que el rival si lo fue. Yo saqué cuatro pelotas de gol y otros dos remates pegaron en el palo”.





Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín