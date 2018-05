‘La gente está feliz, es torneo internacional y motiva’: D. González

Con más de 300 partidos defendiendo el arco poderoso, David González es una palabra autorizada para hablar de Independiente Medellín, los antioqueños se jugarán la permanencia en la Copa Sudamericana cuando reciban este jueves a Sol de América, quien llega con una ventaja de 2-0 en el marcador global. Un desafío del que los rojos están preparados.

Previo al duelo contra los paraguayos, González los analizó y sabe que los errores cometidos en Asunción no se pueden repetir. “El objetivo era clasificar entre los cuatro, terminar entre los dos primeros fue buen premio. Ahora necesitamos revertir la serie contra Sol de América”, explicó.



En cuanto al juego y como se vienen preparando, David declaró que “genera confianza, el volver por esa senda de triunfos al hilo, eso nos genera seguridad en defensa, pese a recibir tres goles en los últimos partidos. Esperemos seguir así, que esa confianza se vea en los partidos de ahora en adelante”.



Sobre el rival y la instancia donde están, precisó que “estamos en un torneo internacional y la idea es avanzar lo más lejos posible, tenemos un resultado complicado, pero si lo ganamos y lo hacemos bien, será un partido que nos dé más confianza”.



Además, “es cierto que tienen el resultado a favor, eso les llena de confianza para afrontar una serie de vuelta. También deben saber que somos el equipo con más goles a favor de la Liga colombiana y seguramente van a tomar precauciones, nosotros en Paraguay no tuvimos un buen partido y les generamos muchas opciones”.



Finalmente, el ‘22’ poderoso espera que muchos hinchas los acompañen, para lograr una noche espléndida a nivel continental y así garantizar competencia internacional en el segundo semestre del año.



“La gente está contenta, es un torneo internacional y motiva aún más. No es lo mismo jugar contra 5.000 personas, que con 20 o 30.000. Los que nos acompañen que vengan, nos apoyen y disfruten”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín