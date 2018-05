Cali sufrió, pero Sand y dos golazos lo mantienen en Copa Suramericana

Deportivo Cali sufrió innecesariamente en su visita a Uruguay y perdió 3-2 contra Danubio en el juego de vuelta de la Copa Suramericana. La salvación del conjunto colombiano fue el 3-0 obtenido en la ida, que conllevó a un marcador global del 3-5.

Muy pronto llegó el gol para el conjunto uruguayo. Ignacio González llegó por el sector derecho y centró al punto penal; la defensa se movió mal y allí llegó Leandro Sosa para rematar con potencia y vencer a Camilo Vargas. Los nervios se apoderaron del azucarero con ese gol tempranero.



La intensa lluvia acompañó el juego y se hizo difícil el juego colectivo. Ante esto, el verdiblanco, que vistió de negro, apostó al contragolpe con Jhon Mosquera y Didier Delgado por los costados, aunque no se podían juntar con José Sand ni con Nicolás Benedetti.



Sin embargo, una tenían que tener y fue así como el 'Poeta' habilitó a Delgado, pero este no tuvo puntería y terminó estrellando el esférico en un rival dilapidando una acción clara de gol.



Los jueces de línea fueron protagonistas de lado y lado, pues muchas veces levantaron el banderín en jugadas que no debieron ser sancionadas como fuera de lugar, esto detuvo acciones de ataque de los dos equipos que podían llevar peligro.



Camilo Vargas tuvo una buena intervención en el primer tiempo, aunque la dificultad para detener el balón bastante por lo mojado del mismo. Didier tuvo otra opción clara, pero la mala puntería esta vez hizo que mandara el balón a la tribuna. El 1-0 del primer tiempo hizo ver mal al equipo de Gerardo Pelusso.



Pero el entrenador uruguayo mostró su experiencia y manejo de grupo para darle vuelta al partido en dos minutos. Entre el 55 y 56, Cali consiguió dos golazos. En el primero, Sand cabeceó y habilitó a Benedetti, quien definió sobre Federico Cristóforo para un lindo gol. Un minuto después, Sand dio otra asistencia, pero esta vez fue Delgado quien recibió y remató con potencia desde un difícil angulo para vencer al arquero uruguayo.



Pasaron varios minutos sin que Cali sufriera en defensa, pero el cómodo resultado, y pensado en su juego de Liga contra Nacional, bajó el ritmo y eso lo aprovechó el local. Primero descontó Pablo Cepellini con gol entre las piernas de Vargas y luego fue José Luis Rodríguez, a cinco minutos del final, el que marcó el 3-2.



Los minutos finales fueron muy malos para la defensa del Cali y Danubio lo tuvo metido en su área con mucho peligro. La clasificación llegó para el azucarero y conocerá su rival luego del sorteo. Además, el juego se disputará hasta después del Mundial.



Síntesis



Danubio: Federico Cristóforo; Martín Rea, Gastón Bueno, Sergio Felipe (m.62, Carlos Grossmüller), Gonzalo Camargo; Pablo Ceppelini, Nicolás Prieto (m.75, José Luis Rodríguez), Rodrigo Fernández, Leandro Sosa; David Terans e Ignacio González.

D.T.: Pablo Peirano.



Deportivo Cali: Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Danny Rosero, Jhon Lucumí, Jeison Angulo; Abel Aguilar, Andrés Pérez, Didier Delgado, Nicolás Benedetti; Jhon Mosquera (m.76, Andrés Roa - m.82, Fabián Sambueza) y José Sand (m.62, Pablo Sabbag).

D.T.: Gerardo Pelusso.



Goles: 1-0, m. 3: Leandro Sosa. 1-1, m. 53: Nicolás Benedetti. 1-2, m. 55: Didier Delgado. 2-2, m. 73, Pablo Ceppelini. 3-2, m. 84: José Luis Rodríguez.



Árbitro: el argentino Mauro Vigliano expulsó a Sambueza y amonestó a Felipe, Camargo, Vargas y Fernández.



Incidencias: partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Luis Franzini de Montevideo.



Síntesis de EFE