Así es Liga de Quito, el rival del Deportivo Cali en Copa Suramericana

Después de perder por la mínima diferencia (0-1) frente a Vasco Da Gama en Río de Janeiro, Liga Deportiva Universitaria de Quito ganó 3-2 en el global y es el rival del Deportivo Cali en los octavos de final de la Copa Suramericana, iniciando este miércoles 22 de agosto (7:45 p.m.) en el Estadio Rodrigo Paz, de la capital ecuatoriana.

La gran figura del encuentro ante los cariocas fue el arquero argentino Adrián Gabbarini -quien llegó apenas esta temporada a la disciplina del uruguayo Pablo Repetto-, atajó por lo menos siete opciones claras de los brasileños, y llevó a su conjunto a mantener la ventaja de dos goles que había logrado el 25 de julio en la Casa Blanca, de Quito.



Lo que se sabe del contendor de los verdiblancos es que sale a asegurar los partidos en casa, con una gran dinámica de juego, pero en condición de visitante toma sus precauciones, deja que el anfitrión haga su propuesta y luego le apuesta al contrataque como fórmula de desequilibrio. Su sistema táctico es 4-4-1-1. Viene de empatar 1-1 el sábado (gol de Juan Anangonó) en el torneo local ante Técnico Universitario en condición de anfitrión, en encuentro que iba perdiendo.



En la primera ronda del certamen continental sufrió para conseguir el tiquete a la siguiente instancia, después de caer 3-2 ante el Guabirá. La llave terminó igualada (4-4 en el global) y fueron los dos goles anotados en Bolivia los que le dieron el paso a la segunda fase.



Liga Deportiva de Quito fue campeón de la Copa Libertadores 2008 y de la Copa Suramericana 2009. Sin duda, ‘el Rey de Copas’, como se le conoce en Ecuador, habitual surtidor de jugadores a la Selección nacional, es un equipo fuerte, que también utiliza sus bandas para progresar ofensivamente, y que aparte de tener al escurridizo Johan Julio como media punta por sector diestro, por el frente de la cancha complementa con la potencia y poder aéreo de Juan Anangonó.



La formación utilizada por Repetto -que tiene como asistente al ex verdiblanco Óscar ‘El Viejo’ Quagliata- en Río fue la siguiente: Adrián Gabbarini; José Quintero, Franklin Guerra, Horacio Salaberry, Aníbal Chalá; Édison Vega, Jefferson Orejuela, Ánderson Julio, Fernando Guerrero, Johan Julio y Juan Luis Anangonó.



Una de los futbolistas destacados del grupo es el defensa central uruguayo Horacio Salaberry, ex miembro de Independiente Santa Fe en 2016, quien se lesionó hace unos días y no estará frente al Cali en el compromiso de ida, y tendrá como reemplazo al argentino Hernán Pellerano. Su compatriota, el atacante Gastón Rodríguez, normalmente no es inicialista, al igual que el ecuatoriano Djorkaeff Reasco.



El colombiano Cristian Martínez hace parte de la plantilla alba, debutó el sábado en la Serie A de Ecuador, en la que el conjunto albo es sexto con apenas suma 6 puntos en cinco partidos, pero por haber jugado con América de Cali la primera ronda de la Suramericana le impide jugar el torneo con LDU.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces