‘Con nuestra gente, el jueves esperamos tener un buen desempeño’: Cano

Semana nueva y retos renovados para el Deportivo Independiente Medellín, que este jueves se juega uno de los objetivos que se trazó este semestre cuando enfrenten en el Atanasio a Sol de América, equipo paraguayo que va ganando la serie 2-0 y al que deberá derrotar 3-0 para pasar directo o 2-0 para forzar la definición por penales.

Recuperado al cien por ciento, Germán Cano es la carta máxima para el poderoso en la búsqueda para remontar esta serie de la primera fase, el argentino está mentalizado en hacer un buen trabajo y poder seguir celebrando con la camiseta roja.



“Tenemos que seguir por esta senda ganadora, Sol de América es un equipo que va a intentar manejar el partido y nosotros tenemos que salir con mucha inteligencia para darle vuelta al resultado”, expresó Cano.



El ariete ya lleva 64 goles, quedando a 28 de José Vicente Grecco, el máximo goleador poderoso. “Vamos marcando, ayudando al equipo, ojalá me pueda quedar mucho tiempo en Medellín y poder superar esa marca y darles más alegrías a la gente”, remarcó.



Para el delantero, el gol es su alimento, por eso Germán pidió jugar contra Envigado para seguir sumando goles pensando en el botín de oro en la Liga. Pese a que no pudo marcar, confía en seguir en romance con la red el próximo jueves. “Estoy muy contento por poder ayudar al equipo, pelear en la tabla de goleadores, es un reto muy importante a nivel personal”, sustentó.



En cuanto a la preparación física de cara al remate de la Liga, señaló que “estamos preparados desde la pretemporada para mantener la intensidad en todas las líneas. La semana pasada fue una excepción con el partido de América, pero siempre tenemos que estar listos”.



Sobre el rival, “seguramente ellos se van a meter atrás y van a aguantar el partido. Debemos ser pacientes y cada vez que tengamos alguna situación de gol hay que hacer, acá se va a ganar marcando goles y no tenemos otra opción”, remarcó.



Además, “estamos jugando bien, para el jueves queremos armar un buen equipo, es lindo poder jugar torneos internacionales. Con nuestra gente, el jueves esperamos tener un buen desempeño y marcar los tres goles que necesitamos”, agregó.



Finalmente habló sobre el tema de su renovación, la cual debe definirse esta semana. “Esperemos ver qué pasa, ojalá podamos renovar, yo me quiero quedar acá, esta es mi casa y acá me siento feliz”.





Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín