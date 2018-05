Jaguares, por un paso histórico: visita a Boston River en Suramericana

Boston River buscará aprovechar su condición de local para dar vuelta a la serie contra Jaguares, luego de caer en la ida por 2-1, y avanzar a la siguiente fase de la Copa Suramericana. Al equipo de casa un resultado de 1-0 le bastará para pasar a la siguiente ronda, por lo que para este partido su entrenador, Alejandro Apud, espera por la recuperación de Diego Scotti y Robert Flores. El brasileño Bruno Lucas no verá acción ya que en la última fecha del Torneo Apertura uruguayo se lesionó.



"Jaguares es un buen equipo, rápido y fuerte. La serie está abierta. Lo fundamental es no recibir goles. Hay que atacarlo, pero no descuidar el fondo ya que si hacemos un gol está la opción latente de clasificar", destacó a la prensa el técnico uruguayo.

De igual forma, el Boston River se prepara para su debut en el Torneo Intermedio del fútbol local ante el Peñarol. En tanto, el conjunto colombiano llegó a Montevideo con la motivación de haber conseguido la victoria en su casa aunque con el sabor amargo de la derrota ante el Junior de Barranquilla en la liga local, que lo dejó sin aspiraciones al título.



Para este choque, la alineación inicial del Jaguares presenta la probable modificación en la puerta con la entrada de Nelson Ramos por Wilder Mosquera, en el medio campo estará Alexander González por Juan Camilo Roa y en el ataque Pablo Rojas será sustituido por Kevin Londoño.



El entrenador del conjunto colombiano, José Manuel Rodríguez, apostará a mantener la base del equipo con jugadores como Ramos, el central Ramón Córdoba, el centrocampista Alexis Hinestroza y el delantero Léiner Escalante.



Alineaciones probables:



Boston River: Gonzalo Falcón; Joaquín Pereyra, Ronald Araújo, Guillermo Fratta, Enrique Etcheverry; Gastón Faber, Federico Gallego, Wiston Fernández, Cristian Arguiñarena; Elbio Pérez y Maximiliano Callorda.

D.T.: Alejandro Apud.



Jaguares: Nelson Ramos; Juan Pablo Zuluaga, Ramón Córdoba, Leonardo Escorcia, Fabián Castillo; Alexander González, Alexis Hinestroza, Deiner Quiñónez, Juan Sebastián Villota; Kevin Londoño y Léiner Escalante.

D.T.: José Manuel 'Willy' Rodríguez.



Árbitro: el boliviano Raúl Orozco.



Estadio: Luis Franzini, de Montevideo.



Hora: 5:15 p.m. (hora colombiana).



T.V.: Fox Sports 3