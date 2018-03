América va por su logro continental: recibe a Defensa y Justicia por Suramericana

América recibe este jueves a Defensa y Justicia por el juego de vuelta de la Copa Suramericana, serie en la que el equipo colombiano está adelante por un gol y que necesita mantener para seguir en competencia.

Las dos últimas semanas han sido complicadas para el América de Cali porque perdió dos partidos consecutivos en la liga I, contra dos equipos que siempre son rivales directos en la lucha por el título: Nacional y Millonarios.



Sin embargo, este compromiso le puede servir para recuperar la confianza y la memoria ganadora, pues el inicio de este 2018 fue muy positivo en las toldas americanas.



“Sobre Defensa y Justicia he visto varios videos. Es un equipo que viene en ascenso durante las últimas jornadas. Además, el fin de semana ganó en condición de visitante, este va hacer un partido difícil y lo debemos de jugar con mucha inteligencia”, manifestó Jorge Da Silva con relación al partido de este jueves en el Pascual Guerrero.



El juego de ida tuvo como protagonista a Carlos Bejarano, quien tuvo una excelente presentación en tierras argentinas y logró atajar varios remates que parecían tener destino de gol.



Juan Pablo Vojvoda, técnico de Defensa y Justicia también recalcó el buen trabajo en el partido de ida y señaló que espera poder conseguir un triunfo en territorio colombiano con mucha paciencia.



“Tenemos 90 minutos para jugar inteligentemente. La afición de América no va a permitir que su equipo juegue solo a esperarnos, ellos tendrán que proponer y nosotros trataremos de aprovechar las oportunidades que tengamos “, acotó el argentino.



América volvió a concentrar dos jugadores que no habían sido tenidos en cuenta el fin de semana durante el compromiso que disputaron contra Millonarios. Así, Darío Botinelli y Carlos Lizarazo son jugadores con características de posesión y pausa, algo que para Jorge Da Silva ha faltado en los últimos encuentros.



Alineaciones probables



América: Carlos Bejarano; Juan Camilo Ángulo, Diego Herner, Danilo Arboleda, Pablo Armero; Elkin Blanco, Avimiled Rivas; Kevin Ramirez, Dario Botinelli; Carmelo Valencia, Cristian Martínez Borja.

D.T.: Jorge Da Silva.



Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Dylan Gissi, Alexander Barboza, Lisandro Martínez; Nahuel Molina, Leonel Miranda, Cristian Almeida, Tomás Pochettino; Ciro Rius, Fabián Bordagaray y Nicolás Fernández.

D.T.: Juan Pablo Vojvoda.



Árbitro: El paraguayo Ulises Mereles será asistido en las bandas por sus compatriotas Milciades Saldívar y Roberto Cañete.



Estadio: Pascual Guerrero, de Cali.



Hora: 7.45 p.m.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali.

Twitter: @BernardiFutbol

EFE