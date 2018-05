Barrios, de lesionado a destacado por su regreso contra Junior

Wilmar Barrios fue el jugador más destacado en la visita de Boca a Junior, por la quinta fecha de la Copa Libertadores, en la que igualaron 1-1. El volante colombiano no actuaba desde el 15 de abril, pero en el juego en Barranquilla demostró por qué es el dueño del medio campo xeneize.



“Por ahí leí que no quería jugar porque me cuidaba para el Mundial y como se dieron cuenta siempre dejo hasta la última gota de sudor. Cuando no puedo más, lo digo, así como lo hice que pedí el cambio”, dijo.



El colombiano fue uno de los futbolistas que más corrió en el terreno de juego y así intervino positivamente para destruir el juego tiburón. En los 83 minutos que estuvo en el campo del Metropolitano, Barrios se convirtió en el más destacado de su equipo.



“Fue el alma del equipo hasta que se fundió. Regresaba después de un largo desgarro. Tuvo imprecisiones como todos, aunque fue el único que tiró el equipo hacia adelante. Aportó quite. De una patriada suya, llegó la falta del gol del 1-1. Quedó pegado al penal de Junior: Piedrahíta buscó el contacto con él y el juez compró”, señaló Olé, que no lo culpa por la falta que generó el 1-0 de Junior.



También La Nación señaló su buen rendimiento en el campo: “Volvió con el buen nivel que lo caracteriza. La inactividad le jugó en contra en la segunda etapa, donde fue decayendo hasta verse obligado a pedir el cambio”.



Así, Wilmar regresó de la mejor forma y espera estar entre los convocados de José Pékerman para el Mundial de Rusia 2018.