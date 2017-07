Sin clubes colombianos, arrancan los octavos de la Copa Libertadores

0







Arranca este martes, y durante toda la semana, los octavos de final de la Copa Libertadores-2017, que no contará con equipos colombianos tras el sonado y rotundo fracaso de Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín. Millonarios y Junior se unen al papelón, pues ni siquiera accedieron a la fase de grupos.

Pero en Suramérica la pelota sigue rodando y ahora 16 equipos lucharán por la corona continental: 6 cuadros brasileños, 4 escuadras argentinas, 2 bolivianas, 2 ecuatorianas, una paraguaya y una uruguaya.

A pesar de no haber clubes de nuestro país en la competición, sí hay futbolistas colombianos que esperan llegar a la gran final y ser protagonistas del máximo torneo de clubes de América. Los brasileños Palmeiras y Santos, tiene dos cafeteros cada uno.

Miguel Ángel Borja y Yerry Mina aparecen como grandes protagonistas en el ‘verdao’, un equipo armado para ganar la Copa y que, en esta ronda, tendrá que superar al ecuatoriano Barcelona, equipo que sorprendió al eliminar a Nacional, actual campeón, y a Estudiantes de La Plata. El primer juego será en Guayaquil, este miércoles.

Por su parte, Jonathan Copete y Vladimir Hernández aparecen en las filas del Santos. También el miércoles, el ‘peixe’ visitará a Atlético Paranaense, en un duelo parejo pero con cierto favoritismo al cuadro de los colombianos.

El miércoles será el día escogido para la actuación de los colombianos, pues Jefferson Mena lo hará con el Barcelona (recibe a Palmeiras) y Luis Carlos Cabezas estará con el boliviano Jorge Wilstermann, que recibe al Atlético Mineiro, de Brasil.

Así se jugarán los octavos de final de la Copa Libertadores:

Martes, 4 de julio

5:15 p.m.: Godoy Cruz vs. Gremio

7:45 p.m.: Guaraní vs. River Plate

Miércoles, 5 de julio

5:15 p.m.: Atlético Paranaense vs. Santos

7:45 p.m.: Barcelona vs. Palmeiras

7:45 p.m.: Jorge Wilstermann vs. Atlético Mineiro

Jueves, 6 de julio

5:15 p.m.: The Strongest vs. Lanús

7:45 p.m.: Nacional vs. Botafogo

7:45 p.m.: Emelec vs. San Lorenzo

Redacción Futbolred