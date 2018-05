Santa Fe fue impotente frente a River Plate: cayó 0-1 en Libertadores

Independiente Santa Fe perdió este jueves 0-1 contra River Plate, de Argentina, y quedó casi sin posibilidades de luchar por un cupo a los octavos de final de la Copa Libertadores. El cardenal sufrió la baja de tres de sus titulares, los opacos 30 minutos del primer tiempo y la impotencia para crear opciones gol y concretarlas. El cardenal terminó su participación en casa, donde solamente sumó 2 puntos de nueve posibles.

El albirrojo bogotano no mostró las ganas de un equipo obligado a ganar. Varios de sus jugadores fueron fríos para encarar el compromiso y se mostraron impotentes contra el cuadro argentino, que supo pararse en el campo, sostener el balón y salir con dominio para atacar los espacios que dejó el local.



El gol del triunfo riverplatense se dio a los 24 minutos, con Juan Fernando Quintero agarrando el balón antes de mitad de cancha y corriendo libre de marca hasta el borde del área santafereña; el talentoso colombiano metió un pase a Lucas Pratto, quien ligeramente adelantado definió a la salida de Robinson Zapata. El 0-1 subió al marcador sin que el juez de línea, ni el árbitro central, se percataran de la inhabilidad de la jugada.



Armando Vargas fue sacrificado a los 34 minutos, pues no se había mostrado ni reaccionaba a las necesidades de sus compañeros, que lo necesitaban para tratar de inventar algo, de darle algo distinto al juego plano y de pelotazos largos. Sebastián Salazar ingresó en su lugar, mientras que Vargas se iba en medio de rechiflas de su afición, que siempre pide entrega en sus jugadores.



Desde ese momento Santa Fe trató de reaccionar desde la voluntad y el temperamento. Baldomero Perlaza, en pelota quieta, cabeceó y tuvo la jugada más clara para empatar, pero los reflejos felinos de Franco Armani aparecieron para negarle la igualdad al cuadro capitalino.



En la parte complementaria Santa Fe encontró más espacios para instigar la defensa de River, que se mostró fuerte para aguantar las embestidas del león, que con pocos recursos y más ganas trataba de inquietar a Armani.



River se dedicó a sostener el resultado y contraatacar, pero no fue claro cuando tuvo salidas rápidas aprovechando los errores en entrega del local. Si bien Santa Fe no tuvo contundencia ni magia en su juego, por lo menos aplacó al rival, pero no fue suficiente para sumar en El Campín contra el equipo millonario.



El 16 de mayo se podría sentenciar la eliminación de Santa Fe, si Flamengo le gana en su casa a Emelec. Justamente contra los ecuatorianos, en Guayaquil, el cardenal terminará la fase de grupos el 23 de este mes.