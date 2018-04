Atlético Nacional acaricia los octavos de final: goleó 4-1 a Bolívar

Atlético Nacional derrotó a Bolívar por 4-1 en el Atanasio Girardot. El conjunto verdolaga disputó la cuarta fecha de la Copa Libertados y quedó cerca de la clasificación a las fases finales del torneo.

Al minuto de juego, los verdolagas inquietaron el arco de Romel Quiñonez, Macnelly Torres en un cambio de frente hacia el sector derecho para que Reinaldo Lenis desbordara y pusiera mano a mano a Dayro Moreno quien no logró concretar.



Bolívar respondió al minuto 4 con una jugada colectiva que finalizó Marcos Riquelme, pero Fernando Monetti en una buena atajada le ahogó el grito de gol al jugador académico.



Nacional no renunció a atacar ni a imponer condiciones con el dominio de la pelota, poco a poco se hacía más peligroso sobre el arco celeste bajo la premisa de cambios de frente y juego por las bandas ocupando los espacios que dejaba la visita.



Fue tanta la insistencia verde que al minuto 12 y luego de un tiro libre cobrado por Gonzalo Castellani, el argentino centró hacia el sector derecho para Helibelton Palacios, el lateral llegó al área y le devolvió el pase al exBoca que logró definir ante la salida del arquero Quiñonez, abriendo el marcador para los locales que quedaban cerca de la clasificación a los octavos de final.



Tras el gol, los celestes intentaron pero no eran claros en la salida, tenían que evitar cederle más terreno a un Nacional que seguía presionando en campo contrario buscando aumentar el marcador.



Promediando el primer tiempo, Bolívar tuvo su segunda llegada clara por intermedio del español Juan Miguel Callejón, quien aprovechando un contraataque exigió a Monetti que volvió a mostrar su gran momento con los verdolagas.



Pero fue al minuto 31 en una incursión del manual nacionalista que se asociaron Macnelly para Dayro y Castellani, el argentino con confianza y espacio desenfundó un remate que soltó el golero visitante al que Vladimir Hernández cazó sobre el sector izquierdo. El marcador aumentó en el mejor momento de los bolivianos.



Sin misericordia, nuevamente Nacional atacaba la débil zaga celeste y dos minutos después llegó el tercer gol del partido. Un cambio de frente de Alexis Henríquez para Castellani, quien volvió a rematar al arco de Quiñonez, con tan mala fortuna del meta boliviano que en el rebote apareció



Dayro Moreno para celebrar un nuevo gol con la camiseta verdolaga. El 3-0 mostraba la contundencia que en otros partidos de la Liga no había llegado.



En la etapa complementaria, un nuevo aire para la visita fue recompensada con el descuento en el marcador por parte de Marcos Riquelme, quien aprovechó un descuido en la defensa colombiana.



Tras el descuento, el conjunto paceño adelantó líneas y dominaba la pelota, sobre el sector izquierdo, es donde más sufrió el dueño de casa. La presión constante era la premisa en Bolívar.



Sin embargo, los locales le hicieron frente a las incursiones del rival y al minuto 20 a través de Dayro Moreno marcó el 4-1. Los verdes le imprimían dinámica y juego colectivo, siendo demoledores a la academia boliviana.



Al minuto 25 tanto Nacional como Bolívar realizaban variantes, buscando refrescar un partido dinámico y con acciones en ambas áreas.



La visita seguía buscando el arco contrario, aunque con más recaudos en la parte defensiva, evitando sufrir más goles en contra. Mientras que los locales manejaban el resultado con comodidad.



Al final, Nacional consiguió su tercera victoria en la Copa Libertadores, cuenta con una buena diferencia de gol y dos partidos en el horizonte para asegurarse en los octavos de final. Por su parte, Bolívar luchó, intentó, pero la contundencia verdolaga le costó caro a un equipo que todavía se mantiene en el segundo lugar del grupo y con la obligación de sumar para seguir en la pelea.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita Manta para enfrentar a Delfín de Ecuador, mientras que Bolívar visitará en Santiago de Chile a Colo Colo.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín