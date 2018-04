'El juez me dijo que pitó antes del gol y no fue así': Gustavo Cuellar

Independiente Santa Fe empató por 0-0 contra Flamengo en El Campín, partido que tuvo dos polémicas por el arbitraje. Primero, el juez central no pitó una mano dentro del área para los cardenales y, a segundos de finalizar, acabó el partido en una opción clara de los brasileños que terminó en gol.

¡POLÉMICA AL FINAL!#LibertadoresxFOX Fedorczuk acabó el partido en pleno avance de Flamengo. Revive la polémica y el reclamo de los jugadores con el #AnguloFOX pic.twitter.com/GltgG5jroi — FOX Sports Radio CO (@FSRadioCO) 26 de abril de 2018

El colombiano Gustavo Cuellar, quien jugó los 90 minutos en el conjunto carioca, salió molesto por el arbitraje y comentó que el juez no debió terminar el encuentro en esa jugada.



"Yo no soy el que evalúa a los árbitros pero creo que pitó en el momento que estábamos rodando la bola, todo el mundo lo vio y queda para la comisión de arbitraje resolver y aplicar alguna sanción", comentó el volante.



También, Mauricio Barbieri habló sobre el tema en la rueda de prensa, pero argumentó que el juez tuvo una mala noche para ambos equipos, no favoreció a ninguno.



"El árbitro pitó mal para lado y lado, no favoreció ni desfavoreció a ningún equipo", comentó el DT.



El colombiano comentó lo qué le dijo al árbitro y lo que él le respondió, pero no hubo solución alguna y el partido terminó en polémica por el mal arbitraje del uruguayo.



"Le reclamé que no puede pitar mientras rueda la pelota, eran cinco minutos pero él puede acabar el partido cuando él quiera, pero no me cabe decirlo a mí, pero el juez de línea me dijo que pitó antes cuando no fue así, todo el mundo vio", dijo el '8'.



Ya con relación al partido, el colombiano afirmó que Flamengo sacó un buen empate y le cerró los espacios a Santa Fe, que fue muy ofensivo e intentó aprovechar la altura.



"Fue un partido difícil, Santa Fe fue un equipo muy rápido por los costados pero cerramos bien los espacios, no tuvieron muchas chances. No es fácil para los que juegan al nivel del mar y venir acá (Bogotá) a jugar un partido muy rápido en la parte de adelante, este punto va a valer si sacamos tres puntos en Rio", finalizó.