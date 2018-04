'No es fácil cambiar la idea de juego de la noche a la mañana': Bedoya

Independiente Santa Fe empató sin goles en Bogotá contra Flamengo, por la cuarta fecha de la Copa Libertadores. El conjunto cardenal no ha ganado ni perdido y suma cuatro empates en la fase de grupos. Gerardo Bedoya, asistente técnico de los leones, se mostró tranquilo por el partido.

"Trabajamos y tuvimos ocasiones para ganar, un penalti que no se pitó, y yo creo que hicimos todo para ganar pero no supimos convertir. La idea es seguir mejorando y de buscar mucho, todos los días trabajos definición y espero que mejoremos en ese aspecto, más allá de los resultados", empezó diciendo el exjugador.



También, habló de Armando Vargas, el volante de creación que tiene Santa Fe, pero que no ha tenido muchos minutos en su llegada al conjunto capitalino. Sin embargo, jugó los 90 minutos.



"El equipo mejoró mucho, fue un equipo corto y sigo pensando que Armando Vargas tiene que aparecer más, cuando él aparece el equipo se ve diferente y en ocasiones, que apareció, generó mucho fútbol y es lo que le pedimos a él", dijo Bedoya.



Por otro lado, se refirió a la mejoría que tuvo el equipo con relación a juegos anteriores, los que sentencian a Santa Fe a quedar por fuera de la Liga I-2018.



"Aveces tratábamos de cortar pero se nos complicaba, no es fácil cambiar de la noche a la mañana un trabajo y estamos tratando de mejorar eso, que mejoremos en el campo contrario y respetar nuestra casa", mencionó.



Finalmente, habló sobre el futuro del albirrojo en la Copa Libertadores, pues deberá enfrentar a River Plate en Bogotá la próxima semana y debe sumar como local si quiere seguir en pelea.



"Nos deja tranquilo la mejoría que tuvimos, seguimos pensando que el equipo tiene que dar mucho más, hoy fue un 0-0 y estos partidos debemos ganarlos. Ahora viene River y es un rival bastante difícil, que además en la Copa Libertadores debemos ganar todos los partidos de local y no lo hicimos", finalizó.