'Al árbitro le costó salir de la localía y fuimos perjudicados': Russo

Millonarios no tuvo un buen juego y perdió 2-1 contra Deportivo Lara en Venezuela. Miguel Ángel Russo, quien dirigió su tercer partido tras su recuperación, se mostró molesto con el árbitro y con los errores que cometió el equipo.

"Sabíamos que en esta Copa Libertadores, en la localía, los equipos cambian. No me sorprende, son situaciones que pasan, regalamos el primer tiempo", empezó diciendo el DT.



También, el argentino se refirió al primer gol que les anotan, el cual llegó desde un saque de banda que encontró desconcentrados a los defensas azules.



"Nos convierten un gol de saque de lateral y en este nivel de Copa Libertadores no se puede permitir y este grupo es muy parejo, sobre todo porque todos ganan de locales", dijo Russo.



Por otro lado, comentó que el segundo tiempo fue mucho mejor para Millonarios, pero en la primera parte ya habían tenido muchos espacios que aprovechó el rival.



"Habrá que seguir, es un golpe duro porque aspirábamos a llevarnos más cosas, incluso en el primer tiempo lo merecimos, lo tuvimos cerca, pero regalamos un tiempo, esa es la diferencia y en Copa Libertadores no se puede regalar nada", afirmó el DT.



Finalmente, el entrenador argentino se mostró molesto con el árbitro, quien desde el inicio tuvo que sacar varias tarjetas, pitó dos penales y perdonó dos expulsiones; una para cada equipo.



"El árbitro, que era muy joven, sintió mucho la presión local, después se tranquilizó y eligió, pero al principio le costó mucho salir de la localía y en eso fuimos perjudicados", finalizó el argentino.