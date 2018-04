'Marcamos cuatro goles, que no es nada fácil en Libertadores': Almirón

La victoria de este martes puso al Atlético Nacional a un paso de su segundo objetivo del semestre que era clasificar a los octavos de final en la Copa Libertadores 2018. Con un juego contundente y preciso, los verdolagas golearon 4-1 a Bolívar y con 9 puntos en cuatro partidos disputados, demuestra que el gran nivel que ha presentado en la Liga también es un proceso.

Al final del partido, el técnico Jorge Almirón analizó este nuevo triunfo y lo que viene este miércoles contra Junior por la fecha 16 de la Liga.



“El equipo tuvo un gran desgaste, tanto a Macnelly Torres como a Gonzalo Castellani lo quisimos proteger, en cuanto a la salida de Jorman Campuzano, el jugador tenía tarjeta amarilla y la idea fue refrescar la zona de volantes. Por momentos cedimos espacios, nos generaron peligro y tuvimos que mostrar recaudos. Hoy marcamos cuatro goles que no es nada fácil en la Copa Libertadores, me quedo con lo bueno que hizo el equipo”, explicó Almirón sobre los cambios que planteó cuando el equipo iba por delante en el marcador.



En cuanto al equipo que dispondrá en ‘la arenosa’, Almirón expresó que “sobre la nómina que viaja a Barranquilla, no van a estar los que jugaron como titulares y con los que tuvieron algunos minutos voy a charlar con ellos para saber cómo se encuentran y si están aptos para viajar. No quiero arriesgar a ningún jugador en esta parte del campeonato”.



Sobre el Bolívar, el DT argentino remarcó que “enfrentamos a un buen equipo, la diferencia la marcamos nosotros. Generar tantas situaciones no es fácil y en cualquier momento el rival consigue sus ocasiones. Tuvimos un gran desgaste, nos cansamos y perdimos precisión. Cuando un equipo está perdiendo no tiene la misma dedicación táctica. Hacer cuatro goles y que te marquen un gol está en lo normal, obviamente no me gustó que me hayan marcado, pero el rival también juega”.



Además, “estamos en un equipo grande, que siempre va a contar con buenos jugadores. Cuando no están como titular les duele. Hay muchos jugadores que vinieron al equipo a sumar, cuando juegan trabajan para el equipo. El jugador se debe adaptar y jugar para el equipo”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín