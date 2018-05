‘Llevamos un buen proceso, pero todavía nos falta terminarlo‘: Almirón

El empate sin goles de Atlético Nacional contra Colo Colo, bastó para que el conjunto verdolaga sellara la clasificación a los octavos de final en la Copa Libertadores 2018. Tras este último encuentro, el técnico Jorge Almirón no estuvo conforme por el partido, pero si por el objetivo conseguido, uno de los que estaban trazados al comienzo del año.



“La sensación que tengo es que queríamos ganar, intentamos e hicimos todo lo posible. Evidentemente nos faltó algo, pero no estuvimos conformes con el punto. Trato de ser objetivo y cuando las cosas no están bien hechas, lo digo también. Enfrentamos a un equipo que vino a hacer tiempo, tirarse atrás y sacar un empate que les convenía para su clasificación. Es difícil jugar con pocos metros, yo como entrenador debo trabajar para mejorar esa parte con los jugadores que tenemos”, remarcó Almirón.



Sobre el trámite de juego, no fue algo que fuera adrede para que ambos avanzaran, conforme iban conociendo el resultado de La Paz. “Lo de un partido de amigos, me parece una falta de respeto con las dos instituciones que son grandes e intentan clasificar porque la Copa Libertadores es muy difícil. En el torneo pasado salimos cuartos y eliminados en los cuartos de final. Ahora clasificamos, estamos en semifinales, siempre quiero ver lo bueno. Ahora miraremos como nos podemos reforzar, porque todos los equipos en la Copa se refuerzan, yo soy el primer responsable y sé que tenemos que crecer. Ahora nos queda descansar y pensar en las semifinales de la Liga”, sustentó.



En cuanto al balance de este grupo en el que marcó diferencia, el DT argentino explicó que “podíamos haber clasificado antes, hicimos 8 goles en dos partidos como local, ganamos en Chile, en Bolivia pudimos sacar el punto que nos tenían adentro, no lo conseguimos, en Ecuador no hicimos un buen partido. Este último tuvimos mucho tiempo la pelota, ellos no generaron nada y en el segundo tiempo se metieron atrás, al final el rival no propone, el partido se hace lento y la gente se desespera. Intentamos atacar con paciencia, a veces nos faltó ser más precisos. El balance es bueno, clasificamos y este semestre llevamos un buen proceso, aunque todavía nos falta terminarlo”.



Pensando en lo que viene por la Liga, Almirón detalló que “vamos a enfrentar a Huila que se defiende muy bien, pero para clasificar hay que ganar. Son dos partidos y si quieren pasar van a tener que atacar. Hay muchas hipótesis, los rivales plantean de la manera que quiera, personalmente no me gustan los equipos defensivos. Esta semana nos quedan para trabajar en los espacios reducidos, vamos a mejorar estas cosas”.



Además, para el estratega “cuando no puedes convertir, el rival se crece y hay que jugar contra todo eso, en la Copa y en la Liga, los rivales han venido a jugar así. Debemos mejorar siempre, trato de ser autocrítico y siempre quiero ganar. El equipo hizo un buen partido, ganamos las pelotas divididas, es importante mejorar para lo que viene”, acotó.



Finalmente, valoró el esfuerzo de su equipo y como han ido adaptando su idea de juego, pensando en este remate de campeonato. “Tenemos una idea clara, me siento orgulloso con lo que intentan los jugadores en la cancha, no podemos dividir la pelota, si uno quiere ser más directo tocaría jugar con pelotazo largo. Tenemos que jugar por abajo y cuesta un poco más, el equipo tiene una intención que la respeta”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín