¿Qué pasó con Millonarios en Libertadores? 5 razones del empate

El 1-1 con Independiente se suma a la serie de malos resultados de Millonarios en la edición 2018 de la Copa Libertadores. Ya había cedido otro empate en casa, frente a Corinthians, y por fuera de Bogotá no consiguió ningún punto, incluyendo la increíble derrota 2-1 frente a Deportivo Lara, en Barquisimeto. En ese mismo estadio, este jueves, los brasileños ganaron 2-7.



Salvo un milagro, Millonarios está eliminado de la Copa Libertadores e incluso tiene muy comprometido el paso a la Copa Suramericana. Estas fueron las razones del empate que dejó penando a los azules.



¿La pelota, para qué?

Muchos teóricos del fútbol aseguran que la posesión de la pelota es clave para ganar. Pero eso no sirve de nada si no se genera algún peligro con ella: Millonarios tuvo el balón el 60 por ciento del partido y solamente hizo dos remates al arco, ambos en el segundo tiempo. Uno de ellos, el penalti que convirtió en gol Andrés Cadavid. Esa falta de creación le ha costado caro en el semestre y en este partido se notó aún más: Matías de los Santos terminó notándose mucho, pero su función no es la de crear. El 40 por ciento de posesión de Independiente le sirvió para anotar un gol y tener otras cuatro opciones claras, incluso sin jugar bien.



Faríñez evitó algo peor

De los jugadores que llegaron a Millonarios en este semestre, el venezolano Wuilker Faríñez, de lejos, ha sido el mejor. Incluso puede ser el mejor futbolista del equipo en la actualidad. A pesar de su juventud, es un portero serio, atajador, al que le ha faltado respaldo de la defensa y también en el ataque. Frente a Independiente, tuvo cuatro atajadas, dos en el primer tiempo y dos cerca del final, que evitaron la derrota de Millos.



Nómina corta y con falta de experiencia

En la formación titular de Millonarios, el ataque estaba conformado, aparte de su goleador, Ayron del Valle, por dos jugadores jóvenes: Juan Camilo Salazar, de 20 años, y Jáder Valencia, que apenas va a cumplir 19. Es lo que quedaba después de la serie de lesiones y suspensiones que dejaron afuera, entre otros, a David Silva y Roberto Ovelar, y al pobre nivel de otros, como Elíser Quiñones. Este último ya no fue ni siquiera opción de cambio para Russo, que terminó mandando al campo a Orles Aragón, que llegó a 59 minutos como jugador del primer equipo, en cuatro partidos. Otro 'borrado' es César Carrillo. Muy poco para un equipo que quiere, en el papel, pelear una Copa Libertadores. Obvio: la culpa no es de los jugadores, sino de quienes armaron la nómina.



Millos cayó en la trampa de Independiente

Millonarios, en el segundo tiempo, arriesgó en busca del gol del triunfo. Cuando Andrés Cadavid consiguió el 1-0, el juego cambió y fue más pelea que fútbol. Millos cayó en la trampa y se salió del partido. Y aunque tuvo un par de opciones muy claras, se regaló en defensa e Independiente le hizo daño: marcó un gol y Faríñez evitó otros dos. Eso, para no hablar de un gol legal de los argentinos que no dio la terna chilena encabezada por Roberto Tobar.



El Campín no fue su fortaleza

Millonarios, como le pasó la última vez que jugó la fase de grupos de la Libertadores, en 2013, no hizo respetar la casa. Este año solo pudo ganarle, y lo hizo bien, al que, en teoría, era el más débil del grupo, Deportivo Lara. Con Corinthians y con Independiente se resignó al empate. Ahora tendrá la obligación de sumar como visitante en el Arena Corinthians si quiere ir a la Copa Suramericana. Y por fuera tampoco es que le haya rendido: cero puntos en dos salidas.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes EL TIEMPO