'De a poco nos vamos acoplando a un estilo de juego': Rafael Delgado

Rafael Delgado no necesitó de mucho tiempo para quedarse como el lateral por izquierda fijo en Nacional, pues llegó con ritmo y eso comenzó a marcar diferencia en ese sector. La camiseta del verde no le pesó a este santafesino, que vino para quedarse y marcar historia como muchos compatriotas suyos en el equipo verdolaga.



Con la mirada puesta en Delfín, de Ecuador, Delgado señaló que “arrancamos bien, de local tenemos que ser muy fuertes. No hemos visto mucho del rival, sabemos que los equipos ecuatorianos son complicados, van a querer sacarnos algún punto. Tenemos que enfocarnos en lo nuestro, hacer un buen partido y proponer siempre”.



Analizando al rival del próximo miércoles, podría presentar un juego similar al que realizó Jaguares el miércoles pasado, con un estilo defensivo y empleando el contragolpe, algo que tiene presente el ex jugador de Defensa y Justicia.



“Ahora cualquier equipo te busca ganar, hay que estar cautos en eso. Debemos generar el fútbol que venimos haciendo y evitar sorpresas”, comentó. Además señaló que “no nos debemos desesperar, ellos van a venir a buscar un buen resultado. Lo importante es estar tranquilos, proponer el juego y estar atentos a algún error que puedan generar”.



Sobre el debut en condición de local en Copa Libertadores, Delgado confesó que lo “ilusiona mucho jugar con nuestra gente, esperamos que nos acompañe como siempre”, remarcó.



En cuanto al nivel que está mostrando el conjunto antioqueño, Rafael declaró que “nos ha ido bien, de a poco vamos acoplando un estilo de juego, estamos preparados y dispuestos a seguir trabajando. Cuando nos tocan rivales que nos entrega la pelota, tenemos que trabajar en buscar esos espacios para hacerles daño”.



Particularmente, Delgado valora el trabajo que viene realizando desde su llegada al fútbol colombiano y la adaptación que significa para alguien que no había salido de Argentina. “Me ha ido bien, estoy cumpliendo y me estoy esforzando para dar todo en la cancha”, sostuvo.



Finalmente, el lateral no se relaja ni se conforma con el nivel del equipo. “Todos tenemos que entender para dar la idea de juego, queremos enfrentarlos con muchas ganas de sumar otro triunfo”, puntualizó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín