Nacional quiere dar otro paso a la clasificación: Recibe al Bolívar

Atlético Nacional recibe al Club Bolívar de Bolivia este martes desde las 7:30 p.m. por la cuarta fecha del grupo 2 en la Copa Libertadores 2018. Este encuentro se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.



La derrota en La Paz dejó con un sinsabor a los dirigidos por Jorge Almirón que habían planteado un partido inteligente y en el que los puntos se escaparon por muy poco. Ahora, sin ese temible escollo de la altura, el verde paisa buscará ganar en su casa y quedar a un paso de la clasificación a los octavos de final.



Cuatro variantes presenta Almirón para este encuentro: Felipe Aguilar, Rafael Marcelo Delgado, Jorman Campuzano y Reinaldo Lenis regresan a la convocatoria, luego de tener descanso en la pasada fecha de la Liga I-2018 frente a Once Caldas.



Con la ‘espinita’ de haber fallado el penal que habría podido ser el empate en tierras bolivianas, Lenis le apuesta al desquite contra el mismo rival y así poder seguir aportando con buenas actuaciones en la escuadra nacionalista.



“Será una revancha por lo bueno que hicimos en Bolivia. Habíamos tenido un gran partido teniendo en cuenta lo difícil de la altura. Lastimosamente me tocó errar el penal, pero esto es fútbol y en cada fecha te da revanchas”, remarcó.



Además, “tenemos un partido importante para tener en cuenta la clasificación, debemos ser inteligentes, pacientes, así ganemos 1-0, lo importante es que si sacamos tres puntos más, quedamos muy cerca del primer objetivo. Hay que tener la pelota, aprovechar las opciones que tengamos y contrarrestar la propuesta que tengan”, sostuvo.



Por su parte, el técnico Jorge Almirón definió la nómina titular y precisó la importancia de este partido. “Yo lo vivo con mucha intensidad, sabemos que será un partido muy difícil, no subestimo, no me confío nunca”.



Sobre el rival, el técnico describió que “es un equipo que puede salir a presionarnos, forzarnos el error o que nos esperen los primeros minutos, cierren espacios y jueguen con pelotas quietas o al contraataque. Nosotros estamos preparados para ambas opciones, estamos bien preparados. Estamos muy bien, confío en el equipo y va a ser un marco espectacular. Son los partidos que nos gusta jugar”.



Alineación titular

Atlético Nacional: Fernando Monetti; Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Rafael Marcelo Delgado; Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Macnelly Torres; Reinaldo Lenis, Vladimir Hernández, Dayro Moreno.

D.T.: Jorge Almirón

Bolívar: Romel Quiñónez - Diego Bejarano, Pablo Pedraza, Ronald Raldes, Leonel Morales - William Ferreira, Erwin Saavedra, Juan Carlos Arce, Leonel Justiniano, Juan Miguel Callejón - Marcos Riquelme. DT: Vinícius Eutrópio

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Hora: 7:30 p.m.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín