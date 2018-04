Santa Fe, en busca de su primera victoria en grupos: recibe a Flamengo

Independiente Santa Fe buscará este miércoles un triunfo frente a Flamengo, en la cuarta jornada del grupo D de la Copa Libertadores, para seguir soñando con la clasificación tras obtener dos valiosos empates, contra el equipo brasileño en el Maracaná y con el River Plate en Buenos Aires. El encuentro, a las 7:45 p.m.



En el estadio El Campín de Bogotá, el técnico interino del Santa Fe, Agustín Julio, apostará por darle continuidad al once que consiguió un empate (1-1) en Río de Janeiro el miércoles pasado, pues de ese equipo el único que repitió titularidad el domingo frente a Leones, al que ganó 2-1 en la Liga, fue el centrocampista Armando Vargas.



"El grupo base, como digo yo, descansó para lo que es el partido del miércoles que, entre comillas, es una guerra", dijo Julio tras el triunfo contra Leones.



El estratega colombiano podrá contar con el centrocampista Juan Daniel Roa, quien ya recibió el alta médica tras superar una lesión de rodilla que lo sacó de las canchas tres semanas. Sobresalen, además, Wilson Morelo, máximo goleador de esta edición de la Libertadores con ocho tantos, y el zaguero William Tesillo, que sueña con jugar el Mundial de Rusia con la selección de Colombia.



Santa Fe tendrá que jugar menos de 24 horas después un partido de Liga contra La Equidad, para el que Julio confirmó que utilizará la misma nómina que venció al Leones. El entrenador colombiano aseguró que Flamengo es un equipo que "toca mucho la pelota" pero que no irá a Bogotá a intentar someter Santa Fe, sino a aprovechar los espacios que tenga para contraatacar.



"Pienso que ellos no vienen a atacar, por el contrario vienen a contraatacar, pero teniendo la pelota, es un equipo que tiene mucho desdoble", manifestó.



El conjunto carioca llegó el lunes a la capital colombiana con una nómina de 23 jugadores, entre los que está el veterano Diego, quien superó una lesión en la pierna derecha por la que no pudo jugar el partido en el que su equipo se impuso por 2-0 al América Mineiro en el Campeonato Brasileño.



Sin embargo, su alineación dependerá de una revisión médica. "Diego aún es duda por asuntos médicos y vamos a evaluar a Everton Ribeiro en los próximos entrenamientos", afirmó el técnico Mauricio Barbieri, que, al igual que Julio, es entrenador interino de su equipo.



La ausencia que sí está confirmada es la del central Rhodolfo, que se recupera de una lesión de tobillo pero que ya había perdido la posición de titular frente a Juan. Flamengo y River Plate comparten el liderato del Grupo D con cinco unidades, dos más que Independiente Santa Fe, que es tercero.



Alineaciones probables:



Independiente Santa Fe: Robinson Zapata, Carlos Arboleda, Javier López, William Tesillo, Nicolás Gil; Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza, Armando Vargas; Anderson Plata, Wilson Morelo y John Pajoy.

D.T.: Agustín Julio.



Flamengo: Diego Alves; Rodinei, Juan, Réver, René; Gustavo Cuéllar, Lucas Paquetá, Diego (o Willian Arao), Vinicius Júnior, Everton Ribeiro (o Guevanio) y Henrique Dourado.

D.T.: Mauricio Barbieri.