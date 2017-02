Paranaense llegó a Bogotá sin miedo a la altura y a seguir en Copa

0







Atlético Paranaense llegó a Bogotá, donde defenderá un gol de ventaja sobre Millonarios, sin temor a los 2.640 metros sobre el nivel del mar donde se ubica el estadio El Campín, sede del decisivo partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores.

El plantel rojinegro aterrizó en la noche del domingo a la capital colombiana con 20 jugadores, con la novedad del delantero Nikao (baja por suspensión en la ida), pero aún sin el central Thiago Heleno, con problemas en la regularización de su ficha.

El técnico, Paulo Autuori, quiso restar importancia a la altitud en Bogotá, donde los tres últimos equipos brasileños que jugaron en eliminatoria contra Millonarios perdieron (Sao Paulo en 2007, y Palmeiras y Gremio de Porto Alegre en 2012, todos en la Copa Suramericana) y quedaron fuera del torneo.

"No hay ninguna preparación especial. Estoy acostumbrado a jugar en altitud, trabajé en Perú. Bogotá tampoco es tan alto. Con esto no estamos preocupados. La preparación sigue normal dentro de lo que ya habíamos planeado con bastante antelación. La altitud) no alterará absolutamente nada", dijo Autuori en rueda de prensa antes de viajar.

El equipo de Curitiba llega al duelo contra Millonarios tras haber cedido un empate a 2 el sábado en casa contra el modesto PSTC, en partido correspondiente al Campeonato regional de Paraná y en el que Autuori reservó a la mayoría de sus titulares.

El 'huracán' realizará en la capital colombiana dos entrenamientos previos al partido, en el que Autuori deberá definir el once con el que saldrá a jugar.

El portero Weverton avisó que el equipo no puede perder la concentración durante el partido si quiere seguir con vida en el torneo.

"Creo que el partido del miércoles es un partido diferente, otra historia. Tenemos que tener tranquilidad, un buen planteamiento, estar bastante atentos y concentrados porque es un partido en que no dará tiempo ni de beber agua. Será un partido disputado y complicado, pero veo al equipo preparado para el encuentro", comentó.

Autuori debe dar entrada a Nikao en lugar de Crysan en el once con respecto a la ida, mientras que el lateral derecho Leo y el veterano centrocampista Carlos Alberto también podrían salir de entrada.

El veterano Grafite será la única referencia en ataque, mientras que el argentino Lucho González continuará como volante al lado de Otávio.

El Atlético Paranaense debe salir con Weverton; Jonathan (Leo), Paulo André, Wanderson, Sidcley; Otávio, Lucho González; Pablo, Gedoz (Carlos Alberto), Nikao; y Grafite.

EFE