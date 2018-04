Palmeiras y Boca buscan un respiro en Copa, en duelo de colombianos

El Palmeiras brasileño recibirá mañana al Boca Júniors argentino en un partido en el que intentará superar el duro revés que sufrió el domingo al dejar escapar el título del Campeonato Paulista y en el que necesita la victoria para mantenerse en la punta del Grupo H de la Copa Libertadores.

El club brasileño, sin embargo, se medirá a un Boca que llega animado a Sao Paulo tras la recuperación de su estrella, Carlos Tevez, y esperanzado en una victoria a domicilio que le permita arrebatarle el liderato al Palmeiras.



El Palmeiras marcha invicto en el Grupo H, con 6 puntos, gracias a sus victorias sobre el Júnior colombiano a domicilio y el Alianza Lima peruano en casa, mientras que el equipo argentino lo escolta, con 4 puntos. Antes de un partido decisivo en el Grupo H, el Palmeiras tiene que superar el desánimo provocado por la pérdida del título del Campeonato Paulista frente a su histórico rival de patio, el Corinthians.



El Palmeiras, el club más regular durante todo el torneo, ganó el partido de ida de la final por 0-1 en casa del Corinthians y sólo necesitaba un empate el domingo, pero, en un partido con cuestionadas decisiones arbitrales que lo perjudicaron, cedió una derrota por 0-1 y perdió el título en los penaltis en un estadio Allianz Parque lleno con sus hinchas.



Tras el duro revés el Palmeiras se aisló, se entrena a puerta cerrada y ni el técnico Roger Machado ni los jugadores han hablado con la prensa. La orden de la dirección del club es olvidar la derrota, mantenerse en silencio y concentrarse en el partido del miércoles.



La gran novedad en la alineación del Palmeiras frente al Boca Juniors puede ser el regreso del volante Felipe Melo, uno de sus principales jugadores y que no enfrentó al Corinthinas por sanción. Además de esa novedad, el Palmeiras podría mantener el mismo equipo que cayó el domingo, aunque Machado aún no ha definido si volverá a colocar a Bruno Henrique como titular o le dará la oportunidad a Moisés.



El Boca Juniors también viene de sufrir una dura derrota en casa ante el Defensa y Justicia que le impidió acercarse anticipadamente al título en la Superliga Argentina, pero su situación es muy cómoda en la clasificación.



El miércoles, además, el técnico Guillermo Barros Schelotto podrá contar con Tevez, recuperado tras 20 días de baja por lesión, aunque aún no ha confirmado si lo pondrá desde el minuto inicial, con lo que entraría en el lugar de Walter Bou. Tevez, de 34 años e ídolo del Boca, se entrenó junto a sus compañeros en los últimos días tras perderse cuatro partidos importantes.



El equipo porteño, además, podrá contar con el regreso de Pablo Pérez, que no jugó ante el Defensa y Justicia por sanción, y de Leonardo Jara, que fue reservado para el partido del miércoles. Schelotto, sin embargo, no tendrá al centrocampista uruguayo Nahitan Nández, que tiene que cumplir otra fecha de suspensión y quien puede ser sustituido por Julio Buffarini o Bebelo Reynoso.



Posibles alineaciones

Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins, Victor Luís; Felipe Melo, Bruno Henrique (o Moisés), Lucas Lima, Willian, Dudu; y Miguel Borja. Entrenador: Roger Machado.

Boca Júniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Emmanuel Reynoso (o Julio Buffarini); Cristian Pavón, Walter Bou (o Carlos Tévez) y Edwin Cardona. Entrenador: Guillermo Barros Shhelotto.

Árbitro: Andrés Cunha (URU).

Estadio: Allianz Parque de Sao Paulo.

Hora: 7:45 p.m.