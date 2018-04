Nacional y un duro reto en La Paz: así busca contrarrestar la altura

Atlético Nacional se alista para un difícil duelo de Copa Libertadores y el jueves tendrá uno de los exámenes de altura cuando visite La Paz, para enfrentarse a Bolívar.



Además de estudiar al rival, el cuerpo técnico de Atlético Nacional se enfocó en una preparación integral para este encuentro en tierras paceñas. No solo en el ámbito logístico, sino de alimentación y acondicionamiento físico para buscar acercarse a la clasificación a octavos de final.



Uno de los encargados en tener todo controlado es Diego Ossés, el preparador físico argentino, quien ya sabe lo que es trabajar esta clase de partidos. Cuando estuvo en Lanús, el año anterior, el conjunto granate enfrentó a The Strongest, por los octavos de final, sacando un empate en el Hernando Siles Suazo. Ossés habló sobre algunos detalles que los antioqueños tendrán en cuenta para afrontar este compromiso.



“Nosotros estuvimos trabajando con varios aspectos que nos trate de cumplir al grupo con el cien por ciento de sus esfuerzos. La sensación de la altura va a afectar, pero hay algunos puntos a tener en cuenta para que nos afecte lo menos posible”, comentó Ossés.



“Tratamos de que los jugadores cumplieran una dieta rica en hierro, verduras de hojas verdes, legumbres. En la parte logística trataremos de no llegar con muchas horas de anticipación al lugar del partido, vamos a llegar el mismo día del partido a La Paz y haremos base en Santa Cruz de la Sierra. Además, la preparación física que tenemos todos los días en Guarne, hace que tengamos una altura intermedia para afrontar ese compromiso”, agregó el argentino.



En cuanto a la evaluación de rendimiento de cara a las rotaciones, Ossés detalló que “nosotros en cada partido hacemos una observación con nuestros elementos tecnológicos para tener a todo el plantel en las mejores condiciones posibles. La rotación es necesaria para que todos los jugadores adquieran una competencia adecuada. Nosotros tratamos que los partidos tengan una distancia de cuatro días, cuando no podemos, contamos con el apoyo de los jugadores, que siguen trabajando a pesar de no estar concentrados. A la hora que podamos contar con algunos, podamos encontrar los mismos niveles de rendimiento”.



Así, Nacional espera contrarrestar las difíciles condiciones de La Paz, sin embargo, este no es un terreno ajeno para el equipo antioqueño, pues ya ha ido a jugar allí en varias oportunidades.