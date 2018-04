Nacional no pudo con la prueba de altura: cayó 1-0 con Bolívar

Atlético Nacional sufrió su primera derrota en la Copa Libertadores 2018 al caer 1-0 contra un Bolívar que fue efectivo, aunque dio ventajas en su zaga. Los colombianos fueron pacientes, hicieron un buen planteamiento, y erraron un valioso penalti en los últimos minutos del encuentro en el estadio Hernando Siles.



Como era de esperarse, Bolívar arrancó la primera mitad presionando y rematando de media distancia a la portería de Fernando Monetti. Nacional salía desde el fondo y aguantaba los embates del local, que parecía comérselo vivo con la altura de aliado.



Al minuto 8 y tras varios toques cortos, los colombianos se asomaron a la portería de Romel Quiñonez mediante Aldo Leao Ramírez, quien remató desde fuera del área. Los celestes retrocedían lentamente y dejaban espacios que aprovechaban Reinaldo Lenis y Gustavo Torres, al igual que Helibelton Palacios, quien se mostró solidario en ataque siendo un lateral que jugó con el perfil cambiado.



Poco a poco, la visita se hizo con el control del balón, a pesar que los locales no dejaban de atacar y generaban opciones, pero no eran precisos llegando al arco contrario. Al minuto 21, Nacional tuvo otra ocasión cuando Steven Lucumí desbordó por el sector derecho, permeando la zaga académica, pero su remate salió desviado.



Diez minutos más tarde, y luego de un pase de Reinaldo Lenis, Gonzalo Castellani lo intentó de media distancia. El equipo verdolaga era paciente y luego atacaba en bloque, evitando el desgaste que siempre se da en la altura boliviana. Bolívar no se quedó atrás y al minuto 35, un tiro libre en el borde del área del uruguayo William Ferreira se estrelló en el vertical derecho y el rebote lo cazó Juan Carlos Arce empujándola a la red. Sin embargo, el asistente argentino Hernán Maidana anuló la acción por fuera de lugar.



Sin embargo, el gol llegó dos minutos más tarde. Juan Carlos Arce se juntó con Erwin Saavedra y llegó por el sector izquierdo, Arce centró al corazón del área y Marcos Riquelme impactó con potencia un fuerte derechazo que dejó sin opción a Monetti. Así se abrió el marcador en favor de los bolivianos antes de finalizar el primer tiempo.



En la etapa complementaria, los locales dominaban la pelota y manejaban el partido a su ritmo. Nacional intentaba quitársela y demostrar ese buen juego que tuvo en la parte inicial. Al minuto 5, Marcos Riquelme, de cabeza, tuvo una gran ocasión para ampliar la ventaja.



Los verdes generaron su primera llegada clara de gol al minuto 8, cuando Gonzalo Castellani logró filtrarle una pelota a Gustavo Torres y el caucano, en una buena diagonal, llegó a las 'barbas' del arquero paceño, pero no pudo darle la ‘puntada final’, así que el esférico terminó yéndose por la última línea.



Seis minutos más tarde, la visita mostraba su mejor cara con un par de llegadas de Torres y Aldo Leao Ramírez que por poco conseguían la igualdad en el marcador. El toque, la pared y el aprovechamiento de las bandas estaban logrando buenos avances.



Los celestes respondían en el minuto 15 con un remate de media distancia por parte del uruguayo Ferreira, pero la pelota no tuvo el efecto deseado y se fue por encima del arco custodiado por Monetti.



El juego seguía de ida y vuelta, al minuto 14, Daniel Bocanegra cazó un rebote fuera del área y sorprendió al meta boliviano. Luego llegó Reinaldo Lenis y disparó con destino de red, pero nuevamente Quiñonez salvaba su arco de empate.



Almirón realizó su primera variante, metió a Vladimir Hernández en lugar de Aldo Leao Ramírez. Ese cambio le surgió efecto para una nueva ocasión creada en el minuto 25, cuando Reinaldo Lenis desde la esquina izquierda, desenfundó un derechazo que exigió una vez más al arquero celeste.



Pasaban los minutos y Nacional no encontraba esa fluidez que lo hizo superior en el segundo tiempo. Mientras que los bolivianos esperaban con tranquilidad que el desespero del contrario le brindaran espacios para contragolpear.



Al final del partido, una incursión de Hernández derivó en penal; Reinaldo Lenis se encargó de cobrarlo, pero la pelota se fue lejos del arco académico. Total resignación en los antioqueños y fin a sus intenciones de seguir sumando en la Copa de manera consecutiva.



A pesar de la derrota, los colombianos lideran el grupo 2 con seis puntos, dos más que Bolívar y Delfín, la zona la cierra Colo Colo de Chile con un punto, fruto de un empate y dos derrotas.



En la cuarta fecha del grupo 2, Atlético Nacional recibe el martes 24 de abril al Bolívar de La Paz en el estadio Atanasio Girardot. Mientras que Delfín y Colo Colo jugarán el miércoles 2 de mayo en el estadio Jocay de Manta Ecuador.



Juan Camilo Álvarez



Corresponsal Futbolred



Medellín