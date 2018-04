Millonarios, a recuperar el ímpetu contra Deportivo Lara por Copa

Se acabó el tiempo para la reflexión. Millonarios sabe que el partido de hoy en Barquisimeto (Venezuela), frente al Deportivo Lara, por el grupo 7 de la Copa Libertadores, es el de la reivindicación tras una irregular campaña en la Liga.



La mejor carta de presentación es el recuerdo fresco de la goleada 4-0, la exhibición de Ayron del Valle (autor de un triplete), la absoluta superioridad del azul, el día del regreso del técnico Miguel Russo en El Campín.



“La verdad es que cuando arrancó esta serie se veían posibilidades. La idea era ganar de visitante y ese partido es el de Venezuela, aunque respetamos al rival, pero será difícil”, dijo el propio Russo.



De excesos de confianza, nadie quiere saber. “En la Copa Libertadores, cuando uno va de visitante debe saber jugar con la presión del rival, porque todos te quieren ganar. Es difícil sacar un resultado importante de visitante. Habrá que encontrar la forma, saber jugar el partido, que es lo más importante”, aseguró el DT, quien confirmó que Christian Huérfano no estará y en su reemplazo iría Carlos López o Camilo Salazar.



Millonarios buscará los tres puntos en Venezuela con el fin de seguir con vida en la Copa, pues le quedarían dos partidos: en Bogotá con Independiente y en Sao Paulo contra Corinthians.



Juan Guillermo Domínguez es uno de los jugadores referentes de Millos y coincide con su técnico en que este partido hay que ganarlo. “Para nosotros es como una final. Sabemos que si conseguimos un buen resultado de visitante vamos a tener un porcentaje alto de la clasificación a la otra ronda, así que vamos con ganas”, señaló el volante.



Y agregó: “Hay que sacar el resultado, ellos están en su cancha y esperamos sacar un excelente resultado y asegurar la clasificación de locales”.



A los venezolanos, últimos de la zona con tres unidades, les urge una victoria para no descolgarse de la lucha por uno de los dos boletos a la segunda fase del torneo, que por ahora están en manos del brasileño Corinthians y del Millonarios, precisamente. Pero, para bordar su revancha, el Lara debe cambiar el fútbol que ha mostrado en los últimos cinco choques pues llega con dos derrotas al hilo, seis goles en contra y ninguno a favor en los últimos 180 minutos disputados por la Copa.



Además, en la liga doméstica no gana desde el pasado 3 de abril, cuando venció al Trujillanos por 2-0 por la décima fecha y encarrila 3 reveses consecutivos. Los locales no han anunciado nuevas bajas -no cuentan desde hace semanas con el atacante Juan Falcón por lesión-, y es probable que el entrenador Leo González ponga en cancha a los mismos que iniciaron contra



El grupo 7 está comandado por Cortinthians, con 7 puntos, seguido por Millonarios (4), Independiente (3) y Lara (3).



Alineaciones probables



Deportivo Lara: Carlos Salazar; Leonardo Aponte, Henri Pernía, David Mendoza, Daniel Carrillo; Ricardo Andreutti, Carlos Sierra; Oswaldo Chaurant, Herlbert Soto, Pedro Ramírez; y Jesús Hernández. Entrenador: Leonardo González.

Millonarios: Wuilker Faríñez; Jair Palacios, Matías de los Santos, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; John Duque, Juan Guillermo Domínguez, David Macalister Silva; Carlos López (o J. Salazar); Ayron del Valle y Elíser Quiñones. Entrenador: Miguel Ángel Russo. Á

Árbitro: Michael Espinoza (PER)

Estadio: Metropolitano de Cabudare.

Hora: 5:15 p.m.