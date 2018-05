'Confío en este grupo y sé que Corinthians también nos respeta': Russo

Millonarios emprendió su viaje a Brasil este lunes con un solo fin: obtener un resultado que le permita seguir en Copas internacionales. Frente a Corinthians, el próximo jueves, será el último encuentro de la fase de grupos.



“El rival es fuerte, como ha sido este grupo. Buscamos sacar algo de visitante, como mínimo para estar en Suramericana”, dijo Miguel Ángel Russo antes de salir a Sao Paulo.



Sin embargo, Millonarios llega al partido con el conjunto paulista con dos ausencias notables- Andrés Cadavid y David Silva- y con Jhon Duque como duda por una molestia que no le ha permitido entrenar bien.



“Vamos a ver cómo llega Jhon porque está con lo justo y definiremos hasta el día del partido si puede jugar, con él tenemos presencia en el medio. En la defensa puedo mover a Matías de los Santos. Estamos en un momento en el que faltan piezas y hay que saber defenderlas. Esta es una situación en la que no toca acomodarnos a todas las circunstancias”, añadió el DT.



El conjunto azul tendrá que afrontar el partido con lo que tiene y por eso viajó con todos sus jugadores disponibles. Sin embargo, Russo sabe que para obtener un resultado importante deberá cambiar el chip de algunos jugadores.



“Confío en este grupo, hablamos de no perder la calma, la tranquilidad y confiar en nosotros mismos. Corinthians es un rival importante, pero sé que también nos respetan. Al equipo le falta calmarse y serenarse cuando haga gol”, confesó el entrenador.



Estos son los 19 convocados por Millonarios para el partido contra Corinthians.



Arqueros: Wuilker Fariñez, Ramiro Sánchez.



Defensas: Andrés Román, Jair Palacios, Matías de los Santos, Janeiler Rivas, Anier Figueroa, Felipe Banguero.



Volantes: Jhon Duque, Juan Guillermo Domínguez, Henry Rojas, César Carrillo, Nicolás Murcia.



Delanteros: Ayron del Valle, Jader Valencia, Juan Camilo Salazar, Cristian Huérfano, Elíser Quiñones, Orles Aragón.