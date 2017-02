'Me voy contento por lo hecho... fue mejor Millonarios': Miguel Russo

0







Miguel Ángel Russo reconoció que hubo jugadores que hicieron mucha falta para darle apoyo a Millonarios en momento definitivos, como la definición desde los 11 pasos. “Sufrimos mucho lo de Domínguez y lo de Macalister, que lo estaba haciendo bien”, dijo.

El estratega reconoció que la falta de experiencia de la nómina en torneos internacionales pesó en el resultado final. “Seguro (pesa la inexperiencia). Cuando tienes estos partidos con rivales tan fuertes y duros, con un técnico importante, que tiene un montón de batallas… Pero para eso estamos nosotros, en algún momento irán aprendiendo, esto es un aprendizaje constante. Con algunos chicos estoy conforme, otros tendrán que seguir creciendo, nos iremos acomodando. Algunos tienen que dar más y estar en el sistema de juego y de fútbol”, explicó.

Sin embargo, su balance tiene varios picos altos: “Confío en Mosquera, en Quiñones, tenemos opciones. No me fijo en 20 minutos nada más. Seguiremos buscando. Estamos bien por las bandas pero nos falta corregir cosas por el centro, que es lo más difícil”.

Sobre el cambio de Quiñones explicó que lo hizo porque “había jugado 90 minutos el domingo pasado, necesitábamos más intensidad porque el rival prácticamente no atacaba… después es lo que te indican las cosas”.

Eso sí, a la hora de reconocer los errores fue enfático y empezó por reconocer que la tarea creativa requiere de hombres como Kouffaty. “Lo trajimos para eso, tuvo la mala suerte de una lesión y vamos a ir de menos a más, el año es largo. No se puede competir a estos niveles buscando la puesta a punto de los jugadores, no se puede. Hay jugadores que llegaron muy sobre la hora, otros que no tienen la experiencia necesaria, esta es la realidad”, comentó.

Al final, nadie puede evadir la tristeza de la eliminación, ni siquiera él. “La sensación del entrenador cuando ha perdido por penaltis es muy fea, no se le puede echar la culpa a nadie, es suerte y verdad. Apenado por la gente porque ha dado un clima de Copa Libertadores que muy pocas veces se ve, tenemos que devolverles con trabajo, honestidad, devolverle la alegría a esta gente porque en definitiva hicieron sentir un clima que pocas veces he visto”, concluyó.

Redacción Futbolred