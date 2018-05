Boca vuelve al Metropolitano, donde no ha perdido con Junior en Copa

Atlético Junior está ante una oportunidad única en la Copa Libertadores 2018: este miércoles, desde las 5:15 p.m., podría clasificarse a los octavos de final y dejar por fuera a un histórico, el Boca Juniors argentino.

Sin embargo, la tarea no será para nada fácil, pues el xeneize sabe que podría quedar eliminado y jugará en Barranquilla con todas sus armas para sacar un resultado. Además, Boca tiene el antecedente a su favor, pues en dos visitas al estadio Metropolitano no ha perdido.



Trece años después, el xeneize regresa a ‘curramba’ para jugar la Copa Libertadores, el único certamen en el que se ha cruzado al tiburón. Y Junior tiene una espina con Boca, pues no le ha podido ganar en el ‘Metro’.



El historial dice que siempre se habían encontrado en octavos de final, la ronda que uno de los dos se perderá en esta edición. Ambas rondas las terminó superando Boca, sacando un triunfo y un empate en Barranquilla. Y en las dos ocasiones anteriores, así como este miércoles, el visitante tendrá futbolistas colombianos en sus equipos inicialistas.



2001: Junior 2 - Boca Juniors 3



El 10 de mayo se inició la llave de octavos, con triunfo argentino. Marcelo el ‘Chelo’ Delgado anotó para el visitante; sin embargo, Junior igualó gracias a Eudalio Arriaga y pasó a ganar con tanto de Henry Zambrano. Juan Román Riquelme puso el 2-2 y el triunfo xeneize lo selló Delgado consiguiendo un doblete. En ese Boca actuaron Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Mauricio Serna.

Junior vs Boca Juniors

El conjunto xeneize no ha perdido en Barranquilla.

2005: Junior 3 - Boca Juniors 3



El 17 de mayo hubo lluvia de goles en el Metropolitano. Rolando Schiavi puso arriba al visitante, luego empató Omar Pérez, quien no lo celebró por su pasado xeneize; Martín Arzuaga puso el segundo y Emerson Acuña dejó 3-1 al final del primer tiempo para el tiburón. Pero en la segunda parte Junior se confió y Boca logró rescatar un punto con los goles de Rodrigo Palacio y Marcelo Delgado.