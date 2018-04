Junior recibe a Alianza Lima, el colero del grupo 8 de la Libertadores

Junior de Barranquilla tendrá este jueves la posibilidad de seguir en la pelea por un cupo a la siguiente fase de la Copa Libertadores, pues una victoria contra el Alianza Lima peruano, último del grupo, le daría la opción de llegar a seis puntos.

La victoria está dentro de los planes, es la idea del club colombiano, más cuando viene de ganarle a su rival de turno 0-2 en Lima, en un partido en el que Alianza no mostró un buen rendimiento y ratificó porqué ocupa la última casilla del grupo.



Junior debe ganar, pues el haber perdido 0-3 con Palmeiras, de local, y 1-0 con Boca Juniors, en Buenos Aires, lo obligan a sacar los tres puntos.

Tras empatar 2-2 contra América el domingo en la liga local, enfrentaban al Atlético Nacional miércoles por la noche antes de recibir a los peruanos, dos partidos en 24 horas, algo que criticó el DT, Julio Comesaña.



“Creo que quienes hacen este calendario, ignoran cómo son las cosas. Es un espanto. Tienen que consultar a la gente que está en el fútbol”, dijo el técnico.



La buena noticia para los 'tiburones' es el regreso de cuatro jugadores lesionados entre los que destacan el delantero Teófilo Gutiérrez y el defensor peruano Alberto 'el Mudo' Rodríguez.



“Realizamos un trabajo con un equipo, vamos a contar con Rodriguez, Teo, Balanta, Sánchez y Fuentes. Vamos a tener un grupo fuerte por eso todos concentran”, agregó Comesaña.



Aunque tras el enfrentamiento con Nacional, vital para sus aspiraciones en el torneo doméstico, el técnico podría decidir dejarlos descansar en Copa Libertadores y tomar uno que otro riesgo ante los peruanos.



“Esta semana es una semana atípica, nunca me había tocado algo así, debemos ser muy precisos. La rebeldía, el coraje, el no querernos ver derrotados, cambiamos en el segundo tiempo y sacamos el marcador adelante”, sentenció el técnico.



Aunque fueron derrotados a domicilio, los peruanos vienen con la intención de dar la sorpresa en Colombia. Un tropezón en Barranquilla los sacaría del torneo. "Tenemos una final más en Colombia. Junior es un equipo que si dejamos que tenga el balón nos pasa por encima. Hay que cambiar el chip y volver a lo que fuimos el año pasado", expresó el defensa Miguel Araújo. Y es que el campeón de Perú vive una temporada de altibajos en la liga local en donde mantiene el segundo lugar de su grupo en el Torneo de Verano con una derrota y dos victorias en sus tres últimos partidos.



Una victoria para Junior sería ideal, pues se jugaría la clasificación en casa contra Boca e ir a Sao Paulo a dejarlo todo en el juego contra Palmeiras.

El elenco brasileño es líder del grupo con siete puntos y Boca tiene cinco, cuando restas tres jornadas para cerrar la fase.



Alineaciones probables

Junior: Sebastián Viera, Jonathan Ávila, Jorge Arias, Marlón Piedrahita, Germán Gutiérrez, Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Yimmi Chará, Sebastián Hernández, Luis Díaz, Luis Carlos Ruiz.

DT: Julio Comesaña

Alianza Lima: Ángelo Campos, Miguel Araujo, Aldair Fuentes, José Guidino, Fabio Rojas, Carlos Ascues, Tomás Costa, Rinaldo Cruzado, Kevin Quevedo, Alejandro Hohberg, Gabriel Leyes.

DT: Pablo Bengoechea

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Hora: 8:00 p.m.