Junior no pudo hacer la hazaña en Libertadores: empató 1-1 con Boca

Atlético Junior empató este miércoles 1-1 con Boca Juniors, de Argentina, y no pudo sellar su clasificación anticipada a los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo barranquillero fue de más a menos en su estadio y dejó pasar la gran oportunidad de eliminar al cuadro xeneize.

El tiburón salió motivado por el marco que se encontró en el Metropolitano, ya que la afición llenó el escenario y parecía un partido de la Selección Colombia. El ánimo continuo de sus hinchas envalentonó a los dirigidos por Julio Comesaña, que atacaron constantemente el arco que defendió Agustín Rossi.



Aunque Boca pegó el primer susto, con un tiro de Carlos Tévez que atajó Sebastián Viera de forma heroica. De resto, fue un solo del Junior, que tuvo la posesión del balón y siempre apostó a explotar los costados. La magia de Yimmi Chará y las constantes salidas de Marlon Piedrahita, hicieron mella en un visitante que se fue desgastando físicamente, por el calor barranquillero.



En una de las salidas de Piedrahita, Wílmar Barrios lo tocó, aparentemente, en el área y el árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano no dudó en pitar el penalti, a pesar de los airados reclamos de los visitantes.



A los 33 cobró Luis Carlos Ruiz, su remate fue tocado por Rossi y pegó en el palo izquierdo, pero quedó el rebote y el mismo atacante se lanzó para embocar el balón e inflar la valla boquense. 1-0 y Junior estaba consiguiendo la gran hazaña copera.



El equipo de ‘curramba’ fue superior a su rival en los primeros 45 minutos, pero no pudo corroborarlo en el marcador, que pudo y tuvo que haberlo ampliado para irse más seguro a las duchas.



En la segunda parte, Boca salió con todo y a los seis minutos tuvo un tiro libre al borde del área; Cristian Pavón impactó con fuerza y Luis Carlos Ruiz, queriendo despejar el balón, lo terminó metiendo al arco de Viera. 1-1 que le devolvía las esperanzas a los argentinos; así, en repetidas ocasiones atacaron e inquietaron para remontar el compromiso.



En los últimos minutos, Junior se acordó que tenía que ganar y aprovechó el cansancio de Boca. Sin embargo, no tuvo la claridad para anotar y dejó escapar una linda oportunidad. Además, el tiburón complicó sus aspiraciones, pues en la última jornada deberá ganarle a Palmeiras en Brasil, para clasificarse sin depender de lo que haga Boca Juniors en su casa, frente a Alianza Lima.



Síntesis



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Jorge Arias, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Yony González (m.77, Luis Díaz); Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez y Luis Carlos Ruiz (m.66, Sebastián Hernández).

D.T.: Julio Comesaña.



Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara (m.74, Julio Buffarini), Santiago Vergini, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Wilmar Barrios (m.82, Sebastián Pérez), Nahitan Nández, Pablo Pérez; Emanuel Reynoso (m.73, Edwin Cardona), Carlos Tévez y Cristian Pavón.

D.T.: Guillermo Barros Schelotto.



Goles: 1-0, m.32: Luis Carlos Ruiz. 1-1, m.50: Luis Carlos Ruiz, de autogol.



Árbitro: el ecuatoriano Roddy Zambrano. Amonestó a Frank Fabra, Santiago Vergini y Rafael Pérez.



Incidencias: partido de la quinta jornada del Grupo H de la Copa Libertadores, disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla.