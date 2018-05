'Colaboramos con errores en los tres goles de Palmeiras': Comesaña

Junior no pudo sumar en Brasil y perdió por 3-1 contra Palmeiras en la última fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores. El conjunto barranquillero quedó eliminado e irá a la Copa Suramericana por quedar tercero. Julio Comesaña, entrenador del club, dio sus impresiones luego del encuentro.

“Tuvimos tres situaciones en que comprometimos al arquero de Palmeiras, que respondió bien. Fue un partido agradable y bien jugado, tuvimos ataque y perdimos innecesariamente algunos balones, digo que son innecesarias porque son fáciles y uno cree que no las va a perder”, afirmó el uruguayo.



También, el DT afirmó que los goles de los brasileños llegaron por errores propios y que Junior no fue seguro en la parte defensiva.



“Nos contratacaron rápido y cometimos errores muy puntuales si miramos los tres goles. No voy a decir que los metimos nosotros porque sería quitarle méritos al rival y nosotros colaboramos bastante para que eso ocurra, además erramos un tiro penal, en este nivel no se puede cometer esos errores porque los terminas pagando”, comentó el entrenador



Finalmente, mencionó el por qué no estuvo Luis Carlos Ruíz en la parte delantera del equipo, quien viene teniendo gol y un buen juego en los partidos disputados.



“No jugó (Luis Carlos) Ruiz porque jugó Teófilo, Chará, González y Jarlan Barrera, Ruiz quedó fuera como alternativa para el partido por eso”, finalizó.