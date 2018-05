‘Quedo satisfecho, Junior sigue delante de Boca’: Julio Comesaña

A pesar de que Atlético Junior dejó escapar la oportunidad de vencer a Boca Juniors, eliminar al equipo argentino, y clasificarse a octavos de final de la Copa Libertadores, el técnico Julio Comesaña se mostró satisfecho tras el 1-1 de su equipo frente al xeneize en el estadio Metropolitano. La tabla indica que el tiburón sigue segundo del grupo 8, por encima del cuadro boquense, y el entrenador uruguayo confía en que sus dirigidos podrán mantener esa ventaja en la última fecha, cuando visiten a Palmeiras en Brasil.

“La sensación es satisfactoria, porque enfrentamos a un equipo con mucho oficio, que es fuerte aunque no lo parezca. Boca es un equipo bravo, agresivo, rápido y con un medio campo muy fuerte, son una trituradora, una máquina de picar carne; entonces, creo que peleamos bien a pesar de que no nos dejaron libertades para hacer nuestro juego”, apuntó Comesaña.



Julio Avelino insistió en que quedó “satisfecho con el esfuerzo de los muchachos, tuvieron entrega”. “Tuvimos dificultades para armar esas cadenas de diez o doce partidos seguidos, porque se hizo un partido áspero, y finalizamos mejor en la mitad de la cancha, aunque no nos alcanzó para ganar”, añadió el DT del tiburón.



Finalmente, Comesaña destacó que con el empate “seguimos un punto delante de Boca y somos segundos; ahora hay que descansar a los jugadores, nos queda una fecha más y hay que jugarla”.