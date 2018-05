¿Moya o Henao?: Santa Fe define su defensa contra River Plate

Independiente Santa Fe tendrá más de una adversidad para afrontar el partido de Copa Libertadores frente a River Plate de Argentina, este jueves a las 7:30 p.m. en El Campín.

Este fin de semana perdió a dos de sus defensas, Javier López y Nicolás Gil, y ahora tendrá que armar un cuarteto lo más competitivo posible para ir por el triunfo y seguir con aspiraciones de clasificar a octavos de final.



Aunque ambos son centrales -López es el socio de William Tesillo en la zaga-, Gil venía jugando como lateral izquierdo. Y ante la lesión de Juan David Valencia y los pocos minutos de Leyvin Balanta, el juvenil venía siendo una gran opción, con buenas presentaciones.



Sin embargo, entre los centrales que quedan para sustituir a Javier López existe otro inconveniente: Héctor Urrego no está inscrito en esta fase de grupos, pues el entonces entrenador, Gregorio Pérez, decidió no tenerlo en cuenta. Así, solamente quedan disponibles José David Moya y Carlos Henao. Pero ojo, porque Henao también es candidato para jugar por la lateral izquierda.



El rompecabezas cardenal, que tendrá que armar Agustín Julio y Gerardo Bedoya, entrenadores encargados, no es fácil. Que jueguen Moya de central y Henao de lateral dejaría sin un defensor en el banco de alternativas. Otra posibilidad es tener a Moya al lado de Tesillo, dejar de suplente a Henao, y mandar a la banda zurda a Carlos Mario Arboleda, quien venía jugando por derecha; y darle la titularidad a Víctor Giraldo en el sector diestro.



En el medio campo hay otro caso por resolver



Yeison Gordillo fue amonestado hace una semana, en el empate 0-0 con Flamengo de Brasil, y acumuló amonestaciones que lo dejaron fuera del duelo contra River Plate.



Así, en la mitad del campo estarían fijos Baldomero Perlaza y John Pajoy; y si se mantiene la línea de cuatro en esa zona, entrarían como aspirantes a las otras dos posiciones Juan Daniel Roa, Sebastián Salazar, Almir Soto y Armando Vargas. Solo los atacantes estarían fijos: Anderson Plata y Wilson Morelo.



A Santa Fe le quedan dos días, desde este martes, para definir su once inicialista para el que puede ser su partido más importante del semestre. Una nómina remendada y con jugadores que no pasan su mejor momento deportivo y de regularidad.