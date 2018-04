‘Hay que aprovechar las circunstancias del partido ‘: Jorman Campuzano

Una de las revelaciones en el equipo verdolaga durante este 2018 es Jorman Campuzano, el volante llegó del Pereira y con su buen juego, personalidad y talento tanto en marca como en la generación de fútbol, le ha brindado a Nacional ese polifuncional que tanto quería Jorge Almirón para su idea de juego.

Previo al partido contra Bolívar de La Paz por la cuarta fecha del grupo 2 en la Copa Libertadores, para el nacido en Tamalameque, su equipo deberá salir concentrado en procura de una victoria que lo perfile en los octavos de final.



“En el fútbol no hay que confiarse de nada, ellos pueden conseguir un gol, encerrarse, sacarnos la victoria o un empate. Nosotros debemos ser pacientes, buscar los espacios y aprovechar las ocasiones que tengamos”, remarcó Campuzano.



Sobre lo que se puede presentar en el juego, el volante comentó que “hay que aprovechar las circunstancias del partido, estar bien parados y bien concentrados. Va a ser un partido muy abierto, los rivales saben lo que es Nacional jugando en el Atanasio, es importante ser dinámicos y prácticos”.



Campuzano no estuvo contra Once Caldas debido a una extracción de su muela cordal. Sin embargo, el joven cesarense ya está disponible y será titular para el duelo contra la academia boliviana.



“Me vengo preparando bien, en el partido anterior no estuve por una molestia en una muela. Ahora estoy preparado y dispuesto para encarar este partido. Yo sigo trabajando para que hagamos una buena presentación en nuestra casa”, destacó.



Precisamente, sobre el conjunto celeste, Jorman opinó que “ellos van a querer aprovechar una oportunidad, nosotros debemos estar atentos a los movimientos y tener movilidad en el frente de ataque. Es importante mantener el arco en cero y generar opciones arriba”.



Sin embargo, “Nacional es el más grande de Colombia. Vamos a salir concentrados, llevamos un récord importante, queremos seguir escribiendo historia”.



Finalmente, habló sobre su presente con el verde paisa y como le cambió la vida para un chico que hace un año jugaba en la segunda división. “La vida te cambia de un momento a otro, pero hay que mantener la misma humildad. Es importante haber llegado a este equipo desde la B, me acoplé muy bien a la idea del equipo, he encajado bien en el grupo y he mantenido esa disciplina, trabajo día a día con más fuerza”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín