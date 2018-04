Jorman Campuzano jugó en medio del dolor por la muerte de un allegado

El deceso de un ser querido es algo que cala muy adentro en las personas, las actividades merman con esos sentimientos de tristeza y desolación. Para Jorman Campuzano la noche del martes, terminó con un sabor agridulce.

Por un lado alegría de una nueva victoria por Copa Libertadores que lo pone al Atlético Nacional muy cerca de la clasificación a octavos, por otro lado la tristeza por la partida del padre de su cuñada, a quien le tenía mucho cariño y el cual le ayudó cuando militaba en el Deportivo Pereira.



Durante la conferencia de prensa, el técnico verdolaga Jorge Almirón se refirió al tema ponderando la actitud de Campuzano para encarar este partido en medio de su tristeza.



“Hay algo que para mí hoy es increíble, Jorman Campuzano no sé si está bien o no para que se den cuenta del compromiso que tienen estos chicos por el equipo. Hace muy poco llegó al equipo, no ha tenido mucho recorrido, es una sorpresa para el fútbol colombiano. A él lo crió una persona que es como su papá y esta mañana falleció, nadie sabía, nos enteramos después del partido porque lo vimos llorando, no mencionó nada, jugó un gran partido. No sé de dónde sacó fuerzas y después del partido se desplomó, algo que no puedo creer. De esta clase de jugadores tenemos en el equipo”, comentó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín