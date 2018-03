‘No podemos subestimar a nadie, hay que trabajar todos los partidos’: Jorge Almirón

Motivado por la seguidilla de victorias tanto en la Copa Libertadores como en la Liga I-2018, Jorge Almirón de a poco monta la idea de un equipo aguerrido, inteligente y metódico, que aprovecha cuando puede atacar y se repliega para desgastar al rival.

“Quedo contento con el resultado y el rendimiento del equipo, tratamos que tuviera un funcionamiento, el partido no fue fácil pero el equipo lo hizo ver fácil. Nunca arriesgamos el resultado, ese hombre de más lo ocupó bien, todo el que llega lo hace muy bien, el que no juega no está contento pero sigue trabajando muy bien, eso me deja con un gran valor”, remarcó Almirón quien conquistó su primera goleada con Nacional al superar 4-0 a Delfín, este miércoles.



Sobre el trámite del encuentro, el DT dijo: “Sabemos que el partido dura 90 minutos, el equipo de entrada salió a ganar, tuvimos opciones como ellos, pero al final la pudimos concretar. Defendimos bien, generamos mejor después del penal, luego aprovechamos el hombre de más, lo que más conforme me deja es que los jugadores trabajaron en equipo”.



Para Almirón, el superar a un equipo como Delfín no fue una tarea sencilla. Para él “la Copa Libertadores es muy difícil, sacamos un buen resultado en Chile, acá trabajó muy bien el resultado. Hicimos los cambios con criterio, sabemos que tenemos partidos muy difíciles por delante, debemos estar muy concentrados”, sustentó.



En cuanto al estado del plantel, “vamos evolucionando poco a poco, los compañeros se van conociendo, tuvimos más tiempo para preparar este partido. El entrenar todos juntos genera una mayor sincronización. Hicimos un buen partido, pero sabemos que podemos dar un poco más, no nos podemos conformar con lo que hicimos”, declaró Almirón.



Pensando en lo que viene tanto en Liga como en Copa, “no podemos subestimar a nadie, todos los partidos hay que trabajarlos. Hemos construido un equipo poco a poco, he tenido muchos cambios que ha generado competencia para armar mejor el plantel, de a poco ellos van tomando confianza. Me deja conforme que el equipo cuenta con jugadores serios que saben jugar bien, son inteligentes y tienen paciencia para resolver un partido. Hay detalles por mejorar, ellos lo saben”, expresó el argentino.



En un comparativo con los encuentros que ha logrado ganar, el adiestrador fue tajante en su opinión. “El fútbol es muy amplio, conocemos al rival, nuestras virtudes y lo que podemos sacar ventaja. Hay partidos en los que se defiende con cinco jugadores como en Santiago, luego tener paciencia contra equipos cerrados como Jaguares, para cambiar en la segunda mitad, donde en poco espacio logramos goles, luego contra Delfín pudimos aprovechar el hombre de más. Esto es una encrucijada y por suerte el equipo sabe resolverlos”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín