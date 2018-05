‘No entendimos el primer tiempo, de esto salgo fortalecido’: Almirón

La desconexión ofensiva y un primer tiempo para el olvido, fueron dos situaciones en las que terminaron con una nueva caída en la Copa Libertadores para Atlético Nacional, a manos del modesto Delfín de Manta. Otra vez por la mínima (1-0) y sin poder fluir, el equipo verdolaga dejó para su último partido del grupo, frente a Colo Colo, la clasificación a los octavos de final.

Al finalizar el encuentro en el estadio Jocay, el técnico Jorge Almirón dejó sus sensaciones de este duelo y proyectó lo que viene en el remate del semestre.



“El equipo va a clasificar, no tengo duda en eso, los muchachos hicieron un gran desgaste, están cansados. Para nosotros se vienen dos partidos muy importantes; el sábado contra Cali y la otra semana con Colo Colo donde se definen muchas cosas. El equipo me dejó una gran sensación del segundo tiempo, ese es el espíritu que debemos demostrar”, remarcó.



En cuanto al planteamiento inicial, Almirón explicó que “teníamos pensado otra cosa, otro resultado, no se dio. El equipo hizo dos tiempos diferentes, el segundo fue mejor, los metimos en su arco, merecimos el empate. Pero las cosas están así, esto es fútbol, nos debemos recuperar rápido y pensar en lo que viene”.



Además, “tenemos un buen plantel, algunos jugadores se quedaron pensando en el siguiente partido, otros jugadores tuvieron gran desgaste. Fueron dos tiempos para cada uno, ellos marcaron diferencia, nosotros fuimos agresivos y no conseguimos igualar el resultado. Debemos recuperarnos rápido ante estos accidentes del fútbol, me quedo con lo positivo”, acotó.



Sobre el trámite del encuentro, el técnico argentino señaló que “nos costó mucho el primer tiempo, ellos tuvieron mucho ímpetu, atropellaron y consiguieron un gran gol que era evitable. El segundo tiempo llegamos por todos lados pero nos faltó ser más precisos. El rival también juega y ellos jugaron su partido, se tiraron seis, siete veces, el árbitro fue permisivo”.



Almirón también dejó un mensaje sobre los que imparten justicia, aclarando que para él no fue una excusa de la derrota verdolaga. “Mientras que el árbitro tenga más personalidad y entienda también que no debe premiar al equipo que no haga más tiempo. El árbitro tenía que dar más minutos. Quedo molesto con el árbitro, ya tienen mucha experiencia y no nos podemos habituar a esto”.



Con respecto al partido en Medellín, Delfín fue un rival que no lo sorprendió, “sacaron la ventaja en el primer tiempo y luego aguantaron en el segundo. Nosotros no entendimos el primer tiempo, de esto salgo fortalecido, tendremos una final el sábado y la última fecha el próximo martes”, destacó.



Finalmente, analizó su grupo y la actualidad de la Copa, un torneo en el que ya fue finalista y quiere revancha. “El grupo fue muy cambiante, la Copa Libertadores tiene esas cosas, uno se tienen que adaptarse y estas cosas nos deben servir como experiencia. Vamos a recuperarnos y a confiar porque el equipo debe dar mucho más”, concluyó.