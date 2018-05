Millonarios, por un triunfo contra Independiente que salve el semestre

Millonarios, que dirige el argentino Miguel Ángel Russo, recibirá este jueves al Independiente de Avellaneda en un partido trascendental para las aspiraciones de ambos clubes de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores en la quinta fecha del Grupo G.

Los colombianos, que ocupan el último lugar de la zona con cuatro unidades, definirán su suerte ante los argentinos, que con un triunfo en el estadio El Campín se acercarán a la siguiente fase del torneo continental.



El equipo de Russo está ante la oportunidad de salvar un semestre flojo en el que resultó eliminado de la liga en la fase regular y no ha podido mostrar su mejor fútbol, aquel que lo llevó a ser campeón del torneo local en el segundo semestre de 2017.



"Es una zona complicada, estamos todos parejos y aspiramos a ganar de local porque siempre es bueno ganar, y después ver cómo se acomoda todo. En esto un solo resultado no hay, todos estamos buscando dos o tres resultados, estamos en una zona muy pareja donde han ganado mucho los locales y poco los visitantes", dijo Russo.



El estratega anunció además las bajas de David Macalister Silva, tras salir golpeado del último partido de liga ante Santa Fe, y del delantero paraguayo Roberto Ovelar, ausente desde finales del mes pasado por una "lesión muscular en el isquiotibial miembro inferior derecho".



Por su parte, Independiente, subcampeón de la Copa Sudamericana del año pasado, viajó esta mañana a Bogotá con una nómina de 19 jugadores entre los que sobresalen el extremo Martín Benítez y el artillero Emmanuel Gigliotti, así como los uruguayos Martín Campaña y Gastón Silva, preseleccionados para jugar el Mundial de Rusia.



Las principales bajas del club que dirige Ariel Holan son las del goleador Leandro Fernández, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un entrenamiento, y del centrocampista Maximiliano Meza, preseleccionado por Jorge Sampaoli para el Mundial, por acumulación de amarillas.



El 'Rey de copas' viene de perder 1-0 con Unión de Santa Fe en la última fecha del torneo argentino, con lo que resignó la oportunidad de clasificar a la Copa Libertadores del año entrante. "Tenemos bronca porque la clasificación a la próxima Copa dependía de nosotros. Pero ya pasó y estamos con la cabeza en lo que viene, vamos bien y es muy importante", afirmó Benítez a periodistas antes de viajar a Bogotá.



No obstante, el club de Avellaneda llega motivado al partido luego de vencer en la fecha pasada por 1-2 al Corinthians en Sao Paulo, resultado que los hizo trepar hasta el segundo lugar y que les permite soñar con los octavos de final.



El Grupo G lo lidera el club brasileño con 7 unidades, seguido de Independiente y Deportivo Lara de Venezuela con 6. El último es Millonarios con 4 puntos, razón por la cual un triunfo de los colombianos puede dejar viva para la última fecha la pelea por los dos cupos de la zona a la siguiente fase.



Alineaciones probables



Millonarios: Wuilker Faríñez; Jair Palacios, Andrés Cadavid, Matías de los Santos, Felipe Banguero; John Duque, Juan Guillermo Domínguez, Henry Rojas; Juan Camilo Salazar, Ayron del Valle y Elíser Quiñones. Entrenador: Miguel Ángel Russo.



Independiente: Martín Campaña; Gastón Silva, Jorge Figal, Fernando Amorebieta, Alan Franco; Nicolás Domingo, Diego Rodríguez, Martín Benítez, Fernando Gaibor, Braian Romero y Silvio Romero. Entrenador: Ariel Holan.



Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Estadio: El Campín

Hora: 7:30 p.m.