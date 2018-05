Junior va por una victoria que le dé el pase a octavos de final

Junior recibirá este miércoles en Barranquilla al Boca Juniors, en la quinta jornada del Grupo H de la Copa Libertadores, con el objetivo que lograr una victoria que le lleve a la siguiente fase del torneo continental.

El conjunto barranquillero, que ha jugado dos veces contra el bonaerense en la Copa Libertadores, con un saldo de una derrota y un empate, tendrá una semana decisiva, ya que este miércoles puede garantizar su continuidad en la competición internacional y el próximo domingo puede hacer lo mismo en el torneo local ante Jaguares.



En el que será uno de los encuentros más determinantes del semestre para el Junior, el técnico Julio Comesaña contará con toda su nómina para intentar que el Boca quede eliminado en la fase de grupos de la Libertadores por primera vez desde 1994.



En el once local sobresalen los delanteros Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará, quienes tratarán de hacer funcionar al "Cha-Teo" que el pasado semestre puso a soñar a los tiburones con ganar la liga y la Copa Sudamericana, en la que llegaron a las semifinales. También destaca el peruano Alberto Rodríguez, quien podría regresar a la alineación titular tras superar una lesión en una pantorrilla y volver a los terrenos de juego la semana pasada.



En la fase de grupos de la Libertadores, los de Barranquilla arrancaron con derrotas por 0-3 en casa contra Palmeiras de Brasil y 1-0 a domicilio ante el Boca, pero se recuperaron al vencer 0-2 fuera y 1-0 en casa al Alianza Lima.



Boca, que llegó este lunes a Barranquilla con una plantilla de 19 jugadores acompañada por los lesionados Paolo Goltz y Darío Benedetto, no pudo celebrar el domingo el título de la liga argentina ya que el intenso temporal y la lluvia obligaron a postergar el encuentro que iba a jugar contra el Gimnasia.



El seis veces campeón de la Libertadores llega comprometido tras caer 0-2 en La Bombonera con el Palmeiras, resultado que lo obliga a buscar un triunfo o un empate en Barranquilla para no quedar eliminado en la penúltima jornada. En la nómina del club xeneize sobresalen los colombianos Sebastián Pérez, Frank Fabra, Edwin Cardona y Wilmar Barrios.



El ataque de los bonaerenses estará comandado por el veterano Carlos Tévez, quien dijo a periodistas antes de viajar a Colombia que tiene fe en su equipo pese a su complicada situación.



En caso de empatar mañana, el Junior dependerá de sí mismo para pasar a los octavos de final en su visita ante el ya clasificado Palmeiras, mientras que el Boca deberá ganar en Buenos Aires al Alianza Lima y esperar el resultado del partido en Brasil entre los otros dos rivales del grupo.



Tras cuatro jornadas, el Palmeiras es líder del Grupo H con 10 unidades, seguido de Junior con 6, Boca con 5 y Alianza Lima con uno.



Alineaciones probables

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Jonathan Ávila, Alberto Rodríguez, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Luis Díaz, Yimmi Chará: Teófilo Gutiérrez y Luis Carlos Ruiz. Entrenador: Julio Comesaña.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Wilmar Barrios, Pablo Pérez, Edwin Cardona, Carlos Tevez; Cristian Pavón y Ramón Ábila Entrenador: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Roddy Zambrano (ECU).

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Barranquilla.