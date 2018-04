La dificultad de Nacional y sus visitas a la altura de Bolivia

Este jueves, Atlético Nacional tendrá su tercera salida en el grupo 2 de la Copa Libertadores con un duro examen: enfrentar a Bolívar, en el estadio Hernando Siles Suazo, de La Paz, a las 7:30 p.m.

Este será el partido número 11 del verde paisa contra equipos bolivianos por torneos Conmebol. El historial está a favor de los colombianos con seis victorias, un empate y tres derrotas. Lo anecdótico es que las tres caídas fueron en suelo boliviano: dos en Santa Cruz y una en La Paz.



Por Copa Libertadores contra equipos bolivianos, los antioqueños visitaron aquel suelo en dos oportunidades: el 4 de mayo de 1977, contra Oriente Petrolero, en Santa Cruz, y el 8 de mayo del mismo año, frente al Bolívar, en La Paz. En ambos encuentros cayó 4-0 y 3-0, respectivamente.



Por su parte, en los partidos disputados en Medellín el 19 y 22 de mayo de ese año, Nacional ganó 3-1 a Oriente Petrolero y 1-0 a Bolívar. En aquel tiempo, compartieron el grupo con el Deportivo Cali y el verde paisa terminó en el último lugar con cuatro puntos.



El conjunto verdolaga pasó por suelo boliviano con Raúl Navarro (arquero) y Owaldo Palavecino (primero arriba de derecha a izquierda). Foto: Bote Fútbol

Como dato curioso, en 1977, Nacional contaba con cuatro argentinos en su nómina: Raúl Navarro, Eduardo Raschetti, Ramón Bóveda y Oswaldo Marcial Palavecino. Actualmente, Jorge Almirón cuenta en su plantel con ese mismo número de jugadores de ese país: Fernando Monetti, Marcelo Delgado -quien no viajó-; Gonzalo Castellani y Diego Braghieri.



Pero no todo son malos augurios para los colombianos, el 16 de septiembre de 1998, por la fase de grupos de la extinta Copa Merconorte, los goles de Robinson Martínez y Carlos Castro, lograron vencer el mito de la altura y conquistaron su primera victoria en suelo boliviano, y la única hasta ahora en el Hernando Siles. En este caso fue The Strongest el equipo que sufrió los embates de un equipo que luego fue campeón.

El conjunto verdolaga tuvo éxito en la Copa Merconorte de 1998. Foto: Bote Fútbol

Otro grato recuerdo, esta vez en el 2016 y por la segunda fase de la Copa Sudamericana, el pasado 24 de agosto, por la ida de la segunda fase en la Copa Suramericana. En aquel momento, Miguel Borja marcó para el conjunto antioqueño, mientras que Juan Carlos Arce anotó para la academia paceña.



Bolívar vs Nacional

Un empate sacó el conjunto verdolaga de Bolivia.

Además de Oriente Petrolero, Bolívar y The Strongest, los verdolagas enfrentaron a Blooming, fue por la fase de grupos en la Copa Merconorte del 2001. En la ida disputada en Santa Cruz el 30 de agosto, Nacional ganó 2-0 con goles de Gustavo Díaz y Jorge Agudelo, mientras que en el Atanasio Girardot el 25 de octubre, los paisas volvieron a ganar 1-0 por intermedio de José María Ocampo.



