‘Tenemos condiciones y hay que reflejarlo en el partido‘: Héctor Tapia

Previo al encuentro de este jueves entre Colo Colo y Atlético Nacional, el entrenador del conjunto albo Héctor Tapia habló a su llegada a Medellín, donde expuso la realidad del equipo chileno que se jugará la última opción de avanzar a los octavos de final en la Copa Libertadores.



“No vamos a buscar el empate, sabemos las fortalezas que tienen, generan mucho ataque, se nota que está muy bien trabajado. Los hemos estudiado y nosotros vamos a imponer nuestro estilo en la cancha, reconociendo el rival que tenemos al frente, dándole mucho énfasis a nuestras fortalezas, someter y llevar el partido a lo que nosotros queremos, no vamos a cambiar la forma que hemos encarado los partidos que hemos disputado”, expresó Tapia.



Sobre Atlético Nacional, el DT chileno destacó que “es un equipo que está muy bien trabajado, con jugadores que pasan por un buen nivel. No por nada han sido protagonistas en los últimos torneos. Ha tenido grandes técnicos, nos enfrentamos a un buen equipo, pero también tenemos nuestras condiciones y queremos llevarlo a escena en el partido”.



Además, se refirió al ‘10’ verdolaga Macnelly Torres, quien pasó hace unos años por la institución trasandina. “Macnelly (Torres) tuvimos el placer de tenerlos en Chile, representó su país de una gran forma. Como persona y como deportista dejó una gran imagen. Sabemos que en Nacional es un hombre determinante, nosotros no le vamos a hacer alguna marcación individual porque tienen más jugadores desequilibrantes. Nacional es un equipo que juega muy bien desde atrás, en eso puede dejar espacios para poderlos presionar, debemos contrarrestar sus fortalezas”.



En cuanto a variantes tácticas, Tapia señaló que “salvo Julio Barroso y Fernando Meza, contamos con todos los jugadores a nuestra disposición, lo más importante que tenemos es este partido contra Atlético Nacional. Estamos esperando algunas evoluciones médicas y físicas, el equipo que jugaría ya lo tengo en la cabeza. No tenemos dudas tácticas”.



Colo Colo jugará por primera vez frente a Nacional en Medellín, un desafío importante para un equipo que de 14 partidos este año, solo perdió 1. “Es la primera vez que estoy en Medellín, es una ciudad muy linda, con una buena cancha y esperamos que sea un gran partido. Para nosotros es una final, quizás Nacional tiene “relajo” por la condición que se encuentra en la tabla de posiciones, nosotros estamos apretado en un grupo muy cerrado, donde hace dos partidos teníamos muy pocas opciones. Si tanto luchamos buscar esta clasificación, la vamos a luchar bien sea seguir en la Copa Libertadores o entrar a la Copa Sudamericana”, indicó.



Hablando de la realidad de su equipo, Tapia expresó que “queríamos estar más cómodo en el grupo de la Copa Libertadores, ya me tocó jugar dos finales desde que estoy dirigiendo el equipo; contra Delfín en Ecuador y con Bolívar en nuestra casa, queremos imponer nuestro estilo y estar mejor que Atlético Nacional”.



Además, “nuestro fútbol no pasa por un buen momento, en el momento que perdimos contra Delfín, teníamos un panorama complicado. Como club tenemos que ser protagonistas en todos los torneos que disputamos, el resto es solo un hecho estadístico, queremos hacer bien nuestro fútbol y ganar, queremos jugar mejor que Nacional y a partir de ahí miraremos el panorama en la tabla”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín