Brillante noche de Miguel Borja dejó sin Copa a Junior: marcó triplete

Junior no aprovechó las opciones que tuvo en Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder por 3-1 contra Palmeiras. En el club brasileño, Miguel Ángel Borja anotó los tres goles y dejó al conjunto barranquillero en la tercera posición del grupo, por lo que clasificó a la Copa Suramericana.

El partido empezó muy intenso en Brasil, Junior debía ganar o esperar que Boca no sumara, pero los xeneizes ganaron por 5-0 en La Bombonera y se quedaron con el segundo lugar del grupo.



Al minuto nueve, Jarlan Barrera dejó solo a Teófilo Gutiérrez frente al guardameta, de muy buena noche, Fernando Prass. El delantero la intentó picar, pero el portero respondió de gran manera y se quedó con el balón.



Luego, seis minutos después, Yony González tuvo un remate de cabeza dentro del área, que fue despejado de nuevo por el portero local, quien ahogaba los sueños de los tiburones.



En el partido alterno, Boca sí hizo lo suyo y ponía sobre la espada y la pared a Junior, que debía ganar para clasificarse a la siguiente ronda. Sin embargo, Miguel Ángel Borja, la figura de la noche, empezó a avisar tras un remate que pasó cerca del travesaño.



Pero Junior no se rendía, ‘Teo’ tuvo un remate de volea muy cerca al área y, de nuevo, Prass mandó el balón al tiro de esquina.



El encuentro seguía siendo de ida y vuelta, pues Dudú tuvo un ‘cara a cara’ con Sebastián Viera, pero el duelo lo ganó el uruguayo y se quedó con el esférico. De nuevo, al 43, el portero de Junior mandó al córner un remate de Willian, quien desbordó para los brasileños.



La segunda mitad fue muy mala para los colombianos. De inicio, Dudú avisó tras un remate que se estrelló en el travesaño. Luego, con solo cinco minutos jugados, Miguel Ángel Borja aprovechó un grosero error de Viera y puso el 1-0 para Palmeiras.



Junior tuvo una opción inmejorable de poner el empate tras un penal cometido sobre Teófilo Gutiérrez. Sin embargo, Jarlan Barrera desperdició la oportunidad y Prass desvió el balón, que se fue al tiro de esquina.



El colombiano siguió avisando luego de tres minutos, remató dentro del área y esta vez Viera fue quien salvó el gol de los brasileños. Sin embargo, al 60, Borja recibió un pase filtrado y definió de gran manera, la ‘picó’, frente al guardameta uruguayo, que no pudo detener el esférico.

¡EL SEGUNDO DE BORJA! #LibertadoresxFOX El colombiano definió con clase y puso el 2-0 de Palmeiras sobre Junior. #AnguloFOX pic.twitter.com/p2ufmdok56 — FOX Sports Colombia (@FOXSportsCo) 17 de mayo de 2018

Al minuto 66, Teófilo, en fuera de lugar, recibió un pase de Yimmi Chará y puso el descuento para Junior, que se quedaba por fuera de la Copa. Sin embargo, la brillante noche de Miguel Ángel Borja le ahogó las ilusiones a los barranquilleros y el delantero colombiano puso su tercer gol al minuto 69. Liquidando el encuentro.

#LibertadoresxFOX Miguel Ángel Borja marca triplete al equipo del cual es hincha. Revive el tercero del delantero colombiano con el #AnguloFOX pic.twitter.com/QxAaqbNNTo — FOX Sports Colombia (@FOXSportsCo) 17 de mayo de 2018

Sin más, Junior fue eliminado de la Copa Libertadores, pero clasificó a la Copa Suramericana por quedar tercero del grupo con siete puntos, dos menos que Boca, el segundo. Por su parte, Palmeiras quedó como líder del grupo y sumó 16 puntos.



Síntesis



Palmeiras 3 - Junior 1



Palmeiras: Fernando Prass; Mayke, Luan, Emerson Santos, Víctor Luis; Thiago Santos, Tchê Tchê (m.71, Bruno Henrique), Alejandro Guerra (m.80, Deyverson); Miguel Borja (m.71, Hyoran), Willian y Dudú.

Entrenador: Roger Machado



Junior: Mario Viera; Marlon Piedrahita, Jonathan Ávila, Jorge Arias, Jesús Murillo (m.64, Rafael Pérez); Víctor Cantillo, Rubén Pico, Yimmi Chará (m.78, Luis Carlos Ruíz), Jarlan Barrera; Yony González (m.54, Luis Díaz) y Teo Gutiérrez.

Entrenador: Julio Comesaña.



Goles: 1-0, m.51: Miguel Ángel Borja. 2-0, m.59: Miguel Ángel Borja. 2-1, m.66: Teófilo Gutiérrez. 3-1, m.68: Miguel Ángel Borja.



Árbitro: El paraguayo Enrique Cáceres amonestó a Emerson Santos y PiedrahIta.



Asistencia: 25.787 espectadores.



Síntesis de EFE