Edis Ibargüen anotó con The Strongest, que cayó 1-2 con A. Tucumán

Atlético Tucumán logró este miércoles su primera victoria en la Copa Libertadores, al vencer a domicilio por 1-2 al The Strongest, del venezolano César Farías, en los 3.600 metros de altitud de La Paz. Nicolás Romat, en el minuto 11, y Javier Toledo, en el 74, dieron el triunfo al equipo de Ricardo Zielinski, y el colombiano Edis Ibargüen anotó la única diana atigrada, en la tercera jornada de la fase de grupos del torneo continental.

Con este resultado, el Atlético Tucumán quedó con los mismos tres puntos que The Strongest, ahora colista del grupo C por diferencia de goles. El tigre paceño intentó hacer valer su condición de local en los primeros minutos, contra un plantel argentino que inicialmente se cerró en la defensa, sin renunciar a los contraataques. Los atigrados pudieron abrir el marcador en el minuto 9 con un remate potente de Marvin Bejarano, que el meta Augusto Batalla pudo contener con algo de dificultad.



Pasados dos minutos de esa jugada, Tucumán sorprendió con la primera anotación lograda por Romat mediante un disparo de media distancia que halló descolocado al arquero boliviano José Peñarrieta. Animados por la ventaja, los visitantes probaron con los contraataques y nuevos remates largos, como el de Melo, en el minuto 13, que Peñarrieta alcanzó a despejar.



A la vez, el equipo de Farías no bajó los brazos en busca de igualar la cuenta, con llegadas sobre todo del paraguayo-boliviano Pablo 'Pájaro' Escobar y Raúl Castro. El ansiado gol atigrado llegó en el minuto 37, en una jugada que nació en los pies del capitán Escobar, pasó por los del brasileño-boliviano Fernando Marteli y fue coronada por Ibargüen, que anotó con la espalda.



Gol de Edis Ibarguen a Tucumán

El colombiano marcó en la derrota The Strongest en Copa Libertadores

Tras la igualdad, el esquema de juego de unos y otros se mantuvo, con un tigre que insistió, nervioso y desordenadamente por momentos, en pos de ampliar el marcador a su favor y un Atlético Tucumán que siguió apelando al contraataque para volver a sorprender al local.



En la segunda mitad, The Strongest mantuvo ocupado a Batalla, pues no cesaron los ataques de Campos, Escobar y Bejarano. El club argentino tuvo la opción de ponerse en ventaja en el minuto 60, cuando Marteli intentó despejar el balón mediante un cabezazo que puso en apuros a Peñarrieta. Vanos fueron los intentos del The Strongest por marcar el segundo, pues al menos en dos ocasiones que Bejarano remató, el balón terminó estrellándose contra el arco.



La visita supo aprovechar un contraataque y un nuevo error de la defensa local en el minuto 74, en el que Peñarrieta quedó adelantado y Valverde no pudo neutralizar a Toledo, autor de la segunda anotación argentina. La desesperación se apoderó poco a poco del plantel boliviano, que no tuvo éxito en su cruzada por al menos empatar. Ambos planteles se volverán a encontrar en Argentina el próximo miércoles 25 de abril.



Síntesis



1. The Strongest: José Peñarrieta; Ramiro Ballivián (m.76, Cristian Novoa), Gabriel Valverde, Fernando Marteli, Marvin Bejarano; Raúl Castro (m.81, Rodrigo Vargas), Diego Wayar, Rudy Cardozo; Edis Ibargüen, Pablo Escobar y Jhasmani Campos (m.63, Henry Vaca).

D.T.: César Farías.



2. Atlético Tucumán: Augusto Batalla; Nicolás Romat, Rafael García, Andrés Lamas, Gabriel Risso; Guillermo Acosta, Rodrigo Aliendro, Alejandro Melo (m.76, Francisco Grahl), Nery Leyes (m.55, Favio Álvarez), Gervasio Núñez; y Luis Miguel Rodríguez (m.65, Javier Toledo).

D.T.: Ricardo Zielinski.



Goles: 0-1, m.11: Nicolás Romat. 1-1, m.37: Edis Ibargüen. 1-2, m.74: Javier Toledo.



Árbitro: el chileno Julio Bascuñán. Amonestó a Batalla, Lamas y Acosta.



Incidencias: partido de la tercera jornada del grupo C de la Copa Libertadores, disputado en el estadio Hernando Siles, de La Paz.