'Fue un resultado bueno a pesar que es cortico': Alberto Gamero

0







Después de la sufrida victoria 1-0 contra Atlético Tucumán, Alberto Gamero, entrenador de Junior, se refirió al resultado final de la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores y desde ya planea el juego de vuelta en Argentina.

“Fue un resultado bueno a pesar que es cortico. Vamos a jugar con esta serie abierta e ir allá a pelear el partido. Nosotros tenemos jugadores que han enfrentado situaciones de mucha presión, pero en la cancha juegan 11 contra 11. Lo único que va a cambiar es que ellos nos van a buscar ”, manifestó el DT samario.

Como ya es costumbre en cada balance que hace Gamero del equipo al final de cada juego, habló de las cosas positivas que le vio al elenco barranquillero y resaltó la adopción de conceptos que ha impuesto desde los entrenamientos.

“Del equipo me gusta esa idea que se tiene de hacer posesión de balón, me gusta que hay orden, que hay movimiento, y que en el fútbol no es solo pelotazos”, indicó.

Por su parte el autor del gol, Robinson Aponzá expresó lo complicado que hizo ver las cosas el rival, del cual se pudo superar en el periodo complementario.

“Fue un primer tiempo fue apretado donde el equipo argentino ocupó bien los espacios pero en el segundo tiempo tratamos de mejorar y se consiguió el gol. Ahora esperemos hacer un buen partido en Argentina y que podamos clasificar”, dijo.

Redacción Futbolred