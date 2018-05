'Es una alegría muy grande volver a El Campín': Franco Armani

River Plate llegó a Bogotá para preparar el partido de Copa Libertadores contra Santa Fe, este jueves, a las 7:30 p.m., en el estadio El Campín.



Franco Armani, uno de los referentes del conjunto millonario, habló en su llegada al hotel y destacó las buenas cualidades del conjunto cardenal, aunque confían en lo que ellos tienen.

“Tenemos que pensar en conseguir los tres puntos, así es siempre, aunque el empate nos da la clasificación, pero la idea es ganar. Tenemos claro lo que tiene Santa Fe porque lo hemos enfrentado. Sabemos la idea que tiene”, comentó el guardameta.



Y es que él es un viejo conocido en tierras colombianos, pues su pasado en Nacional lo hizo protagonista del rentado local. Así, Armani señaló que la altura no es importante para este juego, aunque hay que tenerla en cuenta.



“No hay que pensar en la altura, hay que salir a jugar y durante el partido tomar las medidas necesarias. Se siente un poco, pero cada uno de nosotros está preparado para eso. Es una alegría muy grande volver a El Campín, donde conseguí un título en el 2013”, comentó.



Tras los constantes pedidos de un sector de la prensa de Argentina para ser convocado a la selección de su país, también fue preguntado por la opción de jugar en Colombia, que está descartada pues no completó sus papeles para la nacionalización.



“Agradezco a la gente por quererme acá en la Selección Colombia y la admiración que siempre me han mostrado en las ciudades. Siempre el cariño ha estado. Mi cabeza está puesta en River y debo hacer las cosas bien acá para que la oportunidad se dé en la selección”, finalizó.