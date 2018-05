'Queríamos llegar clasificados, es muy disputado el grupo': Braghieri

Atlético Nacional dejó escapar en Ecuador la opción de llegar con una mayor tranquilidad al partido de este jueves contra Colo Colo. Los verdolagas les basta el empate para confirmar su lugar en los octavos de final en la Copa Libertadores 2018. Sin embargo, en el verde antioqueño, la intención es salir a ganar y más en condición de local.

Previo al duelo continental contra el ‘cacique’, uno de los que pica en punta para ocupar el lugar como central por derecha es Diego Braghieri, teniendo en cuenta la lesión de Daniel Bocanegra y el regreso de Felipe Aguilar. El argentino confía en que el equipo haga un buen trabajo y avance de ronda sin contratiempos.



“Por ahí nosotros queríamos llegar clasificados al final del partido, fue un grupo muy disputado. Queremos mantener el cero en nuestro arco para quedar primeros, aunque desde luego, vamos a salir a ganar. Ellos también van a salir a proponer porque un empate o una derrota no les sirven”, expresó uno de los mejores centrales de la pasada edición continental.



En cuanto a este duelo contra el conjunto chileno, Diego Luis remarcó que “será un partido muy lindo, la Copa Libertadores todos son partidos muy difícil, todos se hacen muy fuertes de local. Debemos estar preparados para todo, no estamos clasificados, pero será un pasito que debemos dar”.



Además, ponderó al rival, siendo uno de los Campeones de América que disputan esta edición. “Es un grande, nosotros tenemos que tratar de ganar y ellos lo van a hacer. Será un partido para disfrutar, para ver. Sin dudas, será un partido abierto”.



Sobre los jugadores como Jorge Valdivia y Esteban Paredes, el argentino destacó que “hay jugadores importantes, con mucha trayectoria, los estamos estudiando bien y debemos contrarrestar sus fortalezas. Siempre que hay que salir a jugar es difícil, hay que estar ordenados y aprovechar los espacios que tengamos. Los estamos analizando y estaremos viendo como lastimarlos y evitar que nos lastimen”.



Hablando de su función con perfil cambiado en la cancha, Braghieri sustentó que “me han tocado varios partidos jugar por derecha, conozco la posición y veremos si me toca hacerlo lo debo hacer de la mejor manera”.



Finalmente, proyectó lo que viene en este último duelo. “No nos confiamos, ni pensamos que con el empate estamos clasificados. Tenemos que salir a ganar, estamos de local y queremos cerrar nuestra zona de grupos de la mejor forma”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín